Інтерфакс-Україна
Події
23:40 05.06.2025

Келлог про удари по авіації РФ: це може стати поштовхом до миру

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Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог знову прокоментував українські удари по авіації РФ.

"Ця подія може стати поштовхом до миру, але обидві сторони мають залишатися відданими місії президента Трампа - зупинити вбивства й покласти край війні", - написав він у соцмережі X.

Спецпредставник президента США додав, що це продемонстрували Служба безпеки України, Головне управління розвідки та міністр оборони Рустем Умєров минулими вихідними.

"З мого військового досвіду, а також як нам показує історія, рішуче лідерство й сміливі дії можуть змінити хід бойових дій", - підкреслив Келлог.

Він додав до допису статтю Axios, у якій ідеться про те, що Трамп у приватних розмовах захоплювався спецоперацією "Павутина" як "сильною і крутою".

Джерело: https://x.com/generalkellogg/status/1930697761844085033

Теги: #келлог #рф #сша #авіація

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