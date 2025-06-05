Міністри оборони України та Нідерландів досягли угоди про фінансування поставок для ЗСУ через український ОПК

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що підписав угоду зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим про фінансування військових поставок для ЗСУ через український оборонно-промисловий комплекс.

"Для більшої військової підтримки України в українській оборонній промисловості є невикористані потужності. Тому ми посилюємо нашу співпрацю. Відтепер ми зможемо закуповувати обладнання в Україні швидше та ефективніше. З моїм колегою Умеровим я підписую угоду", - написав Брекельманс у соцмережі Х.

Фактично це означає, що Нідерланди приєдналися до так званої "данської моделі", тобто закупівлі зброї безпосередньо в українських виробників.

Як повідомлялось, Умеров заявив в четвер, що перший транш фінансування за "данською моделлю" — EUR 428 млн. від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Гроші вже найближчим часом надійдуть на виробництво української зброї: артилерія, ударні дрони, ракети й протитанкові засоби.

Джерело: https://x.com/DefensieMin/status/1930703961079644513