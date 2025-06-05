Інтерфакс-Україна
Події
22:36 05.06.2025

Міністри оборони України та Нідерландів досягли угоди про фінансування поставок для ЗСУ через український ОПК

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Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що підписав угоду зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим про фінансування військових поставок для ЗСУ через український оборонно-промисловий комплекс.

"Для більшої військової підтримки України в українській оборонній промисловості є невикористані потужності. Тому ми посилюємо нашу співпрацю. Відтепер ми зможемо закуповувати обладнання в Україні швидше та ефективніше. З моїм колегою Умеровим я підписую угоду", - написав Брекельманс у соцмережі Х.

Фактично це означає, що Нідерланди приєдналися до так званої "данської моделі", тобто закупівлі зброї безпосередньо в українських виробників.

Як повідомлялось, Умеров заявив в четвер, що перший транш фінансування за "данською моделлю" — EUR 428 млн. від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Гроші вже найближчим часом надійдуть на виробництво української зброї: артилерія, ударні дрони, ракети й протитанкові засоби.

Джерело: https://x.com/DefensieMin/status/1930703961079644513

Теги: #поставки #нідерланди #військові

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