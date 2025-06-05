Інтерфакс-Україна
Події
18:06 05.06.2025

Трамп заявив, що під час розмови із Сі Цзіньпіном обговорював торгівлю, тем України та Ірану не торкався

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Трамп заявив, що під час розмови із Сі Цзіньпіном обговорював торгівлю, тем України та Ірану не торкався
Фото: https://www.president.gov.ua/

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Президент США Дональд Трамп заявив, що телефонна розмова з головою КНР Сі Цзіньпіном була повністю сфокусована на питаннях торгівлі, а теми українського питання або іранської ядерної програми не порушувалися.

"Бесіда була майже повністю сфокусована на торгівлі. Ми не обговорювали нічого з питань Росії/України або Ірану", - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social у четвер.

Трамп позитивно оцінив розмову із Сі Цзіньпіном щодо спірних торговельних питань.

"Розмова (...) завершилася позитивним підсумком для обох країн", - написав. Він додав, що очікує нормалізації в тому, що стосується торгівлі рідкоземельними металами.

За його словами, делегації США і Китаю незабаром проведуть зустріч із цих питань.

"Наші команди незабаром зустрінуться в місці, яке буде визначено пізніше", - додав він.

Трамп зазначив, що під час розмови китайський лідер запросив його з дружиною відвідати Китай. Глава Білого дому зазначив, що зі свого боку запросив Сі Цзіньпіна до США.

Він зазначив, що розмова тривала приблизно півтори години.

Теги: #розмова #трамп #сі_цзіньпін

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