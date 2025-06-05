Через атаку fpv-дрона загинув велосипедист у Запорізькій області

Російські окупаційні війська атакували fpv-дроном велосипедиста неподалік Степногірська у Запорізькій області, 67-літній чоловік загинув на місці, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"67-річний чоловік загинув внаслідок атаки ворожого fpv-дрона. Чоловік їхав велосипедом неподалік Степногірська, коли росіяни скинули дрон. На жаль, людина загинула на місці", - написав він у телеграмі у четвер.