Кислиця про заяву Путіна щодо "відсутності політичної культури" в української влади: московські бандити прикриваються дівочою вуаллю

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця відреагував на заяву Володимира Путіна про "відсутність у київської влади політичної культури", наголосивши, що московські чиновники, які як мінімум керували вбивцями, прикривають свою пиху дівочою вуаллю.

"Важко сказати, що він говорить. Я не думаю, що йдеться про претензії Мединського, якого просив не підвищувати на мене голос минулого разу в Стамбулі, нагадавши йому, що я не працюю ні на російський уряд, ні на нього. І він молодший за мене, хоча я про це не згадував. Але я йому нагадав, що сподіваюся, що ми на серйозній зустрічі, а не на черговому засіданні Ради безпеки у дусі Василя Небензі", - написав Кислиця в соцмережі Х.

"Загалом давно вже нікого не дивує, що навіть якщо вони не буквально по лікоть у крові, вбивши своїми руками тисячі українців, то бандитські московські чиновники, які як мінімум керували вбивцями, прикривають свою пиху дівочою вуаллю", - додав він.

Раніше, 4 червня, Путін заявив, що "у київської влади відсутня елементарна політична культура, вона дозволяє собі безпосередньо ображати тих, з ким намагаються домовитися".