Главі АМКУ Кириленку повідомлено про нову підозру в недекларуванні майна

Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили керівнику Антимонопольного комітету України про нову підозру у недекларуванні майна.

"Також повідомлено про підозру його дружині – у пособництві в незаконному збагаченні", - повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Йдеться про 6 квартир у Києві та Ужгороді, житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки, 2 гаражні бокси, 6 паркомісць, 3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль BMW X3.

Як повідомлялося, керівник АМКУ Павло Кириленко є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактами незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки. Розслідування детективи НАБУ та прокурори САП розпочали після оприлюднення журналістського матеріалу "Радіо Свобода".