У Брюсселі міністри оборони НАТО визначать показники витрат на оборону, які будуть схвалені лідерами на саміті в Гаазі

На останньому перед самітом НАТО в Гаазі зустрічі міністри оборони визначать цільові показники можливостей витрат на оборону, які будуть остаточно схвалені лідерами в червні. Йдеться про 5% ВВП.

Про це у четвер в Брюсселі перед початком засідання Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів оборони повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Це - остання велика зустріч перед самітом у Гаазі, і сьогоднішня зустріч справді ключова, тому що ми визначимося з цільовими показниками можливостей, і це буде важливий будівельний блок для визначення коштів, які ми збираємося витрачати в найближчі роки на оборону. Я прогнозую, що ми домовимося про ці цільові показники можливостей", - повідомив він.

Генсек НАТО зазначив, що сьогодні союзники будутьвирішувати, що "потрібно, щоб ми могли захистити себе, коли на нас нападуть, і щоб ми могли захистити себе, не будучи атакованими". "Щоб підготуватися до війни, потрібно витрачати більше, адже коли ви готові до війни, на вас не нападуть. Це будуть значні додаткові інвестиції, і саме тому я передбачаю, що у Гаазі ми визначимо набагато вищу цільову суму витрат для всіх країн НАТО, тому що ми повинні інвестувати в наші системи протиповітряної оборони, ми повинні інвестувати в наші далекобійні ракети, в наші маневрені наземні формування, системи командування та управління", - деталізував Рютте.

Крім того, генсек повідомив, що під час обіду відбудеться засідання Ради НАТО-Україна, в якій візьме участь міністр оборони України Рустем Умєров та Високий представник Європейського союзу Кая Каллас.

Прибувши до штаб-квартири НАТО міністр оборони США Піт Гегсет сказав, що "причина, чому я тут, полягає в тому, щоб переконатися, що кожна країна в НАТО розуміє, що кожне плече має бути під плугом". "Кожна країна повинна зробити внесок на цьому рівні 5% як визнання характеру загрози. Йдеться не про прапори, які ми любимо. Йдеться про формування, які ми маємо. Саме ця жорстка сила насправді стримує, і це не можуть бути лише можливості США. Тож Сполучені Штати пишаються тим, що вони тут, що стоять поруч з нашими союзниками, але наше послання залишатиметься чітким. Це стримування і мир через силу, але це не може бути залежністю. Це не може і не буде залежністю від Америки", - заявив він.