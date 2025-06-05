Грем: Сенат надасть Трампу більше інструментів, і це будуть не лише пряники

Сенатор Ліндсі Грем підтвердив можливість ухвалення закону про руйнівні санкції проти РФ.

"Для мене очевидно, що з огляду на поведінку Путіна і його відмову бути розсудливим, Сенат незабаром надасть президенту Трампу більше інструментів у його арсенал, і це будуть не лише пряники", - написав Грем у соцмережі X у четвер.

Сенатор наголосив, що завжди вважав Трампа "єдиною людиною, - яка може закінчити війну між Росією та Україною чесно і справедливо", однак натякнув на необхідність змінити підхід до РФ.

"Я ціную той факт, що президент Трамп пройшов додаткову милю, взаємодіючи з Путіним у позитивному ключі, намагаючись змусити його сісти за стіл переговорів. Я завжди підтримував такий підхід, але для досягнення миру потрібні партнери, які бажають цього", - зазначив Грем.