Інтерфакс-Україна
Події
08:44 05.06.2025

Грем: Сенат надасть Трампу більше інструментів, і це будуть не лише пряники

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Грем: Сенат надасть Трампу більше інструментів, і це будуть не лише пряники

Сенатор Ліндсі Грем підтвердив можливість ухвалення закону про руйнівні санкції проти РФ.

"Для мене очевидно, що з огляду на поведінку Путіна і його відмову бути розсудливим, Сенат незабаром надасть президенту Трампу більше інструментів у його арсенал, і це будуть не лише пряники", - написав Грем у соцмережі X у четвер.

Сенатор наголосив, що завжди вважав Трампа "єдиною людиною, - яка може закінчити війну між Росією та Україною чесно і справедливо", однак натякнув на необхідність змінити підхід до РФ.

"Я ціную той факт, що президент Трамп пройшов додаткову милю, взаємодіючи з Путіним у позитивному ключі, намагаючись змусити його сісти за стіл переговорів. Я завжди підтримував такий підхід, але для досягнення миру потрібні партнери, які бажають цього", - зазначив Грем.

Теги: #сенат #грем #сша #санкції #рф

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