Інтерфакс-Україна
Події
08:12 05.06.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 169 бойових зіткнень

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Генштаб зафіксував впродовж доби 169 бойових зіткнень

169 бойових зіткнень зафіксовано протягом минулої доби. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга. 

" Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 76 авіаударів, зокрема скинув 118 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4897 обстрілів, з них 71 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2874 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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