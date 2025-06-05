Генштаб зафіксував впродовж доби 169 бойових зіткнень

169 бойових зіткнень зафіксовано протягом минулої доби. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга.

" Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 76 авіаударів, зокрема скинув 118 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4897 обстрілів, з них 71 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2874 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб