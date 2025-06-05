Четверо цивільних постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА по Харкову – Синєгубов

Четверо цивільних, серед яких дитина і вагітна жінка, постраждали внаслідок удару ворожих БпЛА по Слобідському району Харкова, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у власному телеграм-каналі.

Він також уточнив дані щодо постраждалих. Окрім вагітної, це 17-річна дівчина, 79-річний чоловік і 74-річна жінка.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Джерело: https://t.me/synegubov/14735

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