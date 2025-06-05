02:00 05.06.2025
Четверо цивільних постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА по Харкову – Синєгубов
Четверо цивільних, серед яких дитина і вагітна жінка, постраждали внаслідок удару ворожих БпЛА по Слобідському району Харкова, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у власному телеграм-каналі.
Він також уточнив дані щодо постраждалих. Окрім вагітної, це 17-річна дівчина, 79-річний чоловік і 74-річна жінка.
Медики надають постраждалим необхідну допомогу.
Джерело: https://t.me/synegubov/14735
https://t.me/synegubov/14736