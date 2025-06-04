США не надаватимуть повітряну підтримку європейським силам, які гарантуватимуть безпеку в повоєнній Україні – ЗМІ

США відмовляються надати засоби ППО для підтримки "сил забезпечення безпеки", які Великобританія та Франція планують розмістити в повоєнній Україні, повідомляє Bloomberg з посланням на джерела, знайомі із ситуацією.

"Прем'єр-міністр Великобританії Кейр Стармер наполягав, що так званий бекстоп США необхідний для утримання Росії від порушення будь-якої майбутньої угоди про припинення вогню. Однак європейські союзники дійшли висновку в ході обговорень зі своїми американськими колегами, що президент Дональд Трамп не надасть гарантій, які вони домагалися для підтримки "коаліції охочих", яку очолює Європа, згідно з людьми, які побажали залишитися неназваними, розкриваючи приватні обговорення", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що уряд Великої Британії відмовився від коментарів. Білий дім не відразу відповів на запит про коментар.

Небажання США надати підтримку, яку шукають їхні європейські партнери, підкреслює, як західні союзники розходяться в думках про те, як боротися з російською агресією в Україні, відзначається у повідомленні. Європейські чиновники заявили, що гарантії США необхідні поряд із потужними українськими силами, підтримуваними союзницькою підготовкою і військами, щоб стримувати Росію.

Незважаючи на знижені очікування щодо потенційної пропозиції США повоєнній Україні, Велика Британія і Франція, як і раніше, сподіваються, що США продовжать надавати розвіддані, а також здійснювати спостереження за кордоном між Україною і Росією. Деякі європейські чиновники також сподіваються, що Трамп втрутиться, якщо британські та французькі війська стануть мішенню Росії в Україні, але вважають, що він навряд чи дасть таку гарантію письмово.

Крім того, європейські уряди скоригували свою оцінку того, що необхідно для стримування Росії. Тепер вони вважають, що поєднання українських сил, союзницької підготовки, європейських військ і літаків, розміщених на східному фланзі НАТО, і патрулів у Чорному морі, буде достатньо.

"Ми цінуємо роботу, яку союзники, особливо Франція і Сполучене Королівство разом із Німеччиною та іншими, виконали для розвитку коаліції охочих. Ми розраховуємо, що всі наші європейські союзники продовжать займати лідируючу позицію в наданні військових ресурсів і наданні політичного капіталу для того, щоб зробити гарантії безпеки реальністю", - заявив посол США в НАТО Метью Вітакер журналістам у Брюсселі в середу.

Об'єднані сили, які допоможуть забезпечити безпеку повітряного простору, узбережжя і суші України за рахунок розміщення європейських військ далеко від кордону, у критично важливих портах та інфраструктурі, а також за рахунок продовження поставок військової техніки, залежать від мирного врегулювання, яке, на думку європейських чиновників, стає дедалі менш імовірним.

Джерела повідомили, що Велика Британія і Франція завершили розробку плану розміщення сил і порядку їхніх дій, але відклали реалізацію плану до відновлення переговорів про припинення вогню.

Очевидна рішучість Володимира Путіна продовжувати наступ на Україну і вимога Трампа, щоб Європа взяла на себе відповідальність за свою безпеку, підштовхнули союзників до збільшення видатків на оборону і планування заходів із забезпечення того, щоб Росія не напала на Україну знову в разі досягнення миру.

Із 30 учасників коаліції, до якої також входять неєвропейські країни, як-от Канада, Австралія, Японія і Нова Зеландія, п'ятнадцять запропонували сили, включно з літаками, військовими кораблями та іншою військовою технікою. Проте кількість країн, які дали тверде зобов'язання відправити війська, обчислюється однозначними числами.

Трамп збирається зустрітися з союзниками на зустрічі Великої сімки в Канаді і на саміті НАТО наприкінці червня. НАТО планує попросити Європу і Канаду збільшити свої запаси озброєння та обладнання приблизно на 30% протягом наступних кількох років, що потребуватиме величезних фінансових вливань з більшості столиць. Нова амбітна мета, яка буде узгоджена - витрачати 5% на оборону і пов'язану з нею політику - покликана задовольнити вимогу Трампа про те, щоб Європа взяла на себе більшу частину тягаря безпеки.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-04/us-said-to-refuse-air-cover-for-europe-forces-in-postwar-ukraine