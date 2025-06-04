Інтерфакс-Україна
Події
21:03 04.06.2025

Замість спаленої техніки росіяни завозять на аеродроми цілі літаки, щоб на супутникових знімках не було видно вражених бортів - джерела

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Росіяни намагаються применшити масштаби втрат стратегічної авіації після удару СБУ і розміщують замість пошкоджених літаків цілі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у Службі безпеки України (СБУ).

"Після успішної операції СБУ "Павутина", коли було уражено 41 російський літак, ворог всіляко намагається применшити кількість втраченої авіатехніки. Росіяни замість спаленої техніки завозять на аеродроми інші, не пошкоджені, літаки, щоб на супутникових знімках не було видно вражених бортів", - сказало поінформоване джерело у спецслужбі.

OSINT-аналітики також фіксують випадки, коли на одному з уражених аеродромів на знімках за 2 червня видно обгорівший літак Ту-95. А на знімках за 4 червня на його місці стоїть вже цілий Ту-95.

"Вони поставили його саме в такому положенні, як до цього стояв уражений літак. Але на знімку видно обгоріле летовище під ним", - зазначають осінтери, публікуючи супутникові знімки аеродромів.

Теги: #павутина #реакція #рф

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