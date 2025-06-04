Міністр оборони Великої Британії про спецоперацію СБУ "Павутина": Знімаю капелюха

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі висловив захоплення проведеною Службою безпеки України спецоперацією "Павутина", внаслідок якої були уражені літаки російської авіації.

"Шана Україні за "Павутину". Це нагадує нам, що Україна може завдати великої шкоди російській армії. Це нагадує нам, що Україна активно бере участь у цій боротьбі і рішуче налаштована на перемогу. А ми, як нація, що підтримує Україну, рішуче налаштовані надавати їй будь-яку можливу допомогу ", - сказав він на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України у середу в Брюсселі.

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що коментувати це не входить до його обов'язків, але зазначив, що "справді захоплюється зробленим".

Як повідомлялось, Служба безпеки України провела спецоперацію по одночасному ураженню чотирьох військових аеродромів у тилу РФ. За їх даними, уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Голова СБУ Василь Малюк очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію "Павутина" понад півтора року.

"Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф", – наголосив Малюк.

За словами голови СБУ, спецоперація "Павутина" відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

"Так, спочатку СБУ переправила до росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники", - розповіли в українській спецслужбі.