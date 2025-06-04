Інтерфакс-Україна
Події
18:06 04.06.2025

Кабмін затвердив типову програму унеможливлення насильства та жорстокого поводження з дітьми

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Кабінет міністрів затвердив типову програму унеможливлення насильства та жорстокого поводження з дітьми.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, типова програма спрямована на забезпечення функціонування ефективної системи унеможливлення будь-якого виду насильства та жорстокого поводження з дітьми, створення у закладах освіти, культури, охорони здоровʼя, соціального захисту, фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку, молодіжних центрах, дитячих та молодіжних громадських обʼєднаннях, інших громадських обʼєднаннях, що є субʼєктами молодіжної роботи, які контактують з дітьми, середовища, вільного від насильства та жорстокого поводження з дитиною, запровадження системи інформування про випадки (або підозру на випадки) насильства та жорстокого поводження з дітьми у субʼєкті роботи з дітьми та молоддю, а також забезпечення оперативного їх розгляду та реагування на них.

Зазначається, що типова програма є обовʼязковою для субʼєктів роботи з дітьми та молоддю під час розроблення положення про запобігання та протидію насильству та жорстокому поводженню з дітьми.

Теги: #кабмін

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