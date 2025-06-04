Розпочалося 28-е засідання у форматі "Рамштайн", Зеленський доєднався онлайн

У Брюсселі розпочалося 28-е засідання Контактної групи с питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), президент Володимир Зеленський доєднався онлайн .

Міністр оборони Німеччини Пісторіус, який очолює засідання разом з британським колегою Джоном Гілі, привітав президента Зеленського, який приєднався до зустрічі у відеоформаті.

"Пане президенте, для нас велика честь вітати вас сьогодні з нами. Ваша присутність на сьогоднішньому UDCG є сильним і чітким сигналом не лише партнерства, а й єдності та стійкості. Для нас дуже важливо чути безпосередньо від вас про реалії та потреби вашої країни. Ці особисті думки є незамінним доповненням до звітів чи брифінгів", - сказав Пісторіус.

Він запевнив, що союзники "твердо стоять на боці України зараз і в майбутньому".

"Ми продовжуватимемо підтримувати вашу країну політично, фінансово, військово та гуманітарно стільки, скільки буде потрібно", - наголосив міністр.