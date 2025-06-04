Келлог: Новий пакет санкцій США проти РФ готовий до затвердження

Санкції Сполучених Штатів проти Росії підготовлені, Конгрес та Білий дім готові їх затвердити, заявив спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

"Минулого вікенду я розмовляв з Лінзі Грем, і, на мою думку, санкції вже готові; вони готові до введення. Вони називаються "Закон про санкції проти Росії 2025 року". І я думаю, що Грем вже все підготував і готовий їх ввести", — сказав Келлог в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Келлог також зазначив, що санкції вважаються досить обтяжливими, наводячи як приклад запропонований 500-відсотковий митний тариф на імпорт до Сполучених Штатів. Він додав, що з цього питання існує широка згода як у Конгресі, так і в Білому домі.