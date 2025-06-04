4 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1197 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1197 RUSSIAN AGRESSION

4 червня відзначають День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України, Міжнародний день безвинних дітей - жертв агресії, День Господарських Судів України.

Ще сьогодні - Міжнародний день коргі, Всесвітній день боротьби з карієсом, Міжнародний день спойлерів.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Митрофана, патріарха Константинопольського.

День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України

Відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради України від 01.06.2021 р. № 5343.

День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України відзначається 4 червня.

Близько 2390 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Серед них — 601 загибла дитина та понад 1788 поранених.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 625, Харківській – 468, Херсонській – 198, Дніпропетровській – 202, Київській – 136, Запорізькій – 108, Миколаївській – 118.

Ця цифра збільшуватиметься поки війна триває, діти гинуть.

Ця дата – своєрідний акт протесту проти війни, вбивств, насильства та спроба забезпечити невинним дітям мирне сьогодення та світле майбутнє.

Міжнародний день безвинних дітей - жертв агресії

4 червня відзначається Всесвітній день безневинних дітей, які постраждали від агресії. Цей пам'ятний день запроваджено рішенням Генеральної Асамблеї ООН на одному зі спеціальних засідань з питань про Палестину у 1982 році.

День Господарських Судів України

Цього дня на початку літа у 1991 році Верховна Рада України затвердила закон "Про арбітражний (господарський) суд", а пізніше, 6 листопада, прийняла Арбітражний процесуальний кодекс України.

Міжнародний день коргі

Міжнародний день коргі - це щорічне свято однієї з найулюбленіших та найпопулярніших порід собак у світі - коргі. Цей день, який відзначається 4 червня.

Всесвітній день бігу

Всесвітній день бігу святкує кожну першу середу червня та щороку набирає все більшу кількість прихильників. Метою проведення свята є поширення серед населення популярності бігу як найбільш доступного способу підтримки здоров'я та гарної фізичної форми.

Міжнародний день спойлерів

4 червня світ відзначає Міжнародний день спойлера (International Spoiler Day) – день тих, хто полюбляє руйнувати інтригу та псувати очікування.

Цього дня народилися:

220 років від дня народження Яна Православа Ковбека (1805-1854), чеського етнографа, поета, публіциста, перекладача, літературознавця, педагога; певний час жив у Львові, підтримував творчі зв'язки з діячами української культури. Дату народження подано за надгробною плитою, даними Українського національного біографічного архіву; за іншими даними народився 05.06.1805 р., 04.07.1805 р.;

140 років від дня народження Михайла Івановича Гордієвського (1885-1938), українського філософа, історика, педагога, освітнього діяча. Дату народження подано за ЕСУ, Encyclopedia of Ukraine, даними Інституту історичної урбаністики; згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX народився 05.06.1885 р.; за іншими даними народився 06.06.1885 р.

Ще в цей день:

1921 - У Франції вперше представлено парфуми "Шанель" (Chanel № 5);

1942 - Почалась битва за атол Мідуей, одна з найвидатніших битв 2-ї Світової війни;

1944 - Частини 5-ї армії США війська вступили до Рима;

1946 - Хуан Перон став президентом Аргентини;

1954 - Прем'єр-міністри Франції та В'єтнаму Жозеф Ланьє і Буу Лок підписали у Парижі договір "про повну незалежність В'єтнаму";

1989 - Акція протесту на майдані Тяньаньмень в столиці Китаю, Пекіні, була жорстоко придушена танками, загинуло сотні громадян;

1992 - Дата прийняття герба Казахстану;

1996 - Перший політ Ariane 5. Ракета-носій вибухнула через 37 секунд;

2014 - Офіційна дата заснування 25-ого окремого мотопіхотного батальйону "Київська Русь"

Церковне свято:

День пам'яті святителя Митрофана, патріарха Константинопольського

Святитель Митрофан жив у IV столітті. Його батько, Дометій, був рідним братом римського імператора Проба. Він прийняв християнство, а коли почалися гоніння, то разом із синами переселився до Візантії. Там він став учнем єпископа Тита і прийняв священицький сан. Після того, як Тит помер, Дометія обрали єпископом, а 316 року на кафедру обрали й Митрофана.

Якось місто відвідав новий імператор Костянтин - йому сподобалася краса і розташування Візантії, також він перейнявся повагою до єпископа Митрофана. І незабаром імператор переніс столицю з Риму до Візантії. 325 року в місті Нікея зібрався Перший Вселенський Собор, де Костянтин Великий клопотав для Митрофана титул Патріарха. Митрофан став першим Патріархом Константинопольським, будучи вже старцем. Він прожив до 117 років, його мощі зберігаються в Константинополі (Стамбулі), у храмі святого Митрофана.

Іменини: Єлизар, Іван, Митрофан, Назар, Петро, Ян, Марія, Марта, Марфа, Софія.