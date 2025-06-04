Українська делегація у Вашингтоні: МВФ залишатиметься з Україною незалежно від безпекової ситуації

Під час візиту до Вашингтона українська делегація на чолі першою віцепрем’єркою - міністеркою економіки України Юлією Свириденко провела низку зустрічей із представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ), International Monetary Fund, World Bank та International Finance Corporation (IFC), зосередившись на темах економічного зростання, інвестицій та прискорення приватизації.

"МВФ підтвердив: залишатиметься з нами незалежно від безпекової ситуації. Це важливий сигнал для бізнесу і партнерів", — написала Свириденко у Facebook.

Українська делегація, до складу якої також увійшли посол України в США Оксана Маркарова та заступник міністра економіки Олексій Соболєв, проводить у Вашингтоні переговори щодо відновлення економіки України.

Під час зустрічі з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером обговорили перехід України до стабільного економічного зростання. IFC підтвердила готовність сприяти залученню приватних інвестицій і долучитися до реформ приватизації.

З головним економістом групи Світового банку Індермітом Гіллом обговорили долучення аналітиків банку та університету до розробки стратегії економіки майбутнього, покращення бізнес-клімату та пришвидшення реформ для розвитку приватного сектору.

Також планується представлення масштабного дослідження про українську економіку на конференції з відновлення в Римі.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BPcfEr5jr/