Впродовж доби відбулося 134 бойових зіткнення - Генштаб

З початку доби відбулося 134 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 вівторка.

"З початку доби відбулося 134 бойових зіткнення, противник завдав трьох ракетних та 59 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 74 керовані бомби, 1334 удари дронами-камікадзе, здійснив 4421 обстріл позицій наших військ та населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25103