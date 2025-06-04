Інтерфакс-Україна
Події
00:47 04.06.2025

Впродовж доби відбулося 134 бойових зіткнення - Генштаб

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З початку доби відбулося 134 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 вівторка.

"З початку доби відбулося 134 бойових зіткнення, противник завдав трьох ракетних та 59 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 74 керовані бомби, 1334 удари дронами-камікадзе, здійснив 4421 обстріл позицій наших військ та населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25103

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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