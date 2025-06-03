Інтерфакс-Україна
Події
20:41 03.06.2025

Країни НАТО враховуватимуть військову допомогу Україні при розрахунку показника витрат на оборону у розмірі 5%

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Країни НАТО враховуватимуть військову допомогу Україні при розрахунку показника витрат на оборону у розмірі 5%

Країни НАТО планують зарахувати кошти, витрачені на нову допомогу Збройним силам України, до категорії "витрат, пов'язаних з обороною" відповідно до пропозиції НАТО про підвищення цільового рівня витрат на оборону до 5% ВВП, повідомляє Euractiv у вівторок з посиланнями на п'ять джерел, "обізнаних з внутрішніми дискусіями".

"Нові закупівлі військового обладнання спеціально для Києва, а також інвестиції в українську оборонну промисловість будуть вважатися витратами, пов'язаними з обороною, країнами НАТО відповідно до нових цільових показників витрат", - йдеться у повідомленні на сайті.

За інформацією видання, нинішня пропозиція НАТО передбачає, що кожен член організації повинен щорічно витрачати на оборону щонайменше 5% ВВП, з яких 3,5% ВВП має припадати на основні сфери оборони, такі як військова техніка та оплата праці військовослужбовців, а ще 1,5% – на більш широкі "витрати, пов'язані з обороною".

Поточні дискусії серед представників НАТО зосереджені на тому, що включити до цільового показника 1,5%, наприклад, кібербезпеку, витрати на інфраструктуру або цілі щодо стійкості.

Обладнання, передане Україні з військових арсеналів НАТО, вже було враховано як частина регулярних основних витрат на оборону під час його придбання. Однак майбутні замовлення на заміну переданого обладнання все одно будуть враховуватися в рамках основної мети у 3,5% на оборону.

Два джерела стверджували, що рішення вважати фінансову допомогу українській армії витратами, пов'язаними з обороною НАТО, є обґрунтованим, враховуючи, що озброєння України має прямий і позитивний вплив на безпеку НАТО.

 

Теги: #допомога #нато

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