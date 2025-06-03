Глава МАГАТЕ сподівається незабаром відвідати ЗАЕС, чого не вдалося під час цього візиту

Генеральному директору Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелю Гроссі не вдалося відвідати Запорізьку АЕС під час 12-го візиту в Україну, який тривав у вівторок, але він сподівається це зробити якомога швидше.

"Я хотів би поїхати якомога швидше. Цього разу це, на жаль, не вдалося", – сказав Гроссі під час брифінгу у Києві за результатами візиту, не уточнивши причину того, чому він не поїхав на ЗАЕС.

При цьому він наголосив, що важливою є присутність на станції місій МАГАТЕ, які почали там працювати постійно після її окупації.

"Але важливо, щоб наші команди були там. Наша місія триває. І я сподіваюся, що також зможу знову відвідати станцію", – зазначив Гроссі.

Як повідомлялося, перед цим на брифінгу в Міністерстві енергетики Гроссі заперечив активну підготовки росіянами ЗАЕС до запуску з підключенням до їхньої енергосистеми, про що йшлося у нещодавньому звіті Greenpeace, і підкреслив, що для запуску не виконано багато умов.

"Ще раз хочу нагадати, що з точки зору МАГАТЕ найперше і найголовніше – це умови безпеки, які мають бути виконані у випадку будь-якого перезапуску енергоблоків станції і наразі такі умови не виконані", – наголосив гендиректор МАГАТЕ.