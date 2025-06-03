Інтерфакс-Україна
Події
20:21 03.06.2025

Глава МАГАТЕ сподівається незабаром відвідати ЗАЕС, чого не вдалося під час цього візиту

1 хв читати
Глава МАГАТЕ сподівається незабаром відвідати ЗАЕС, чого не вдалося під час цього візиту

Генеральному директору Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелю Гроссі не вдалося відвідати Запорізьку АЕС під час 12-го візиту в Україну, який тривав у вівторок, але він сподівається це зробити якомога швидше.

"Я хотів би поїхати якомога швидше. Цього разу це, на жаль, не вдалося", – сказав Гроссі під час брифінгу у Києві за результатами візиту, не уточнивши причину того, чому він не поїхав на ЗАЕС.

При цьому він наголосив, що важливою є присутність на станції місій МАГАТЕ, які почали там працювати постійно після її окупації.

"Але важливо, щоб наші команди були там. Наша місія триває. І я сподіваюся, що також зможу знову відвідати станцію", – зазначив Гроссі.

Як повідомлялося, перед цим на брифінгу в Міністерстві енергетики Гроссі заперечив активну підготовки росіянами ЗАЕС до запуску з підключенням до їхньої енергосистеми, про що йшлося у нещодавньому звіті Greenpeace, і підкреслив, що для запуску не виконано багато умов.

"Ще раз хочу нагадати, що з точки зору МАГАТЕ найперше і найголовніше – це умови безпеки, які мають бути виконані у випадку будь-якого перезапуску енергоблоків станції і наразі такі умови не виконані", – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Теги: #магате #плани #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:23 03.06.2025
Зеленський і Гроссі обговорили безпекові проблеми, створені російською окупацією

Зеленський і Гроссі обговорили безпекові проблеми, створені російською окупацією

20:08 03.06.2025
ЗАЕС не постраждала від блекауту на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей – глава МАГАТЕ

ЗАЕС не постраждала від блекауту на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей – глава МАГАТЕ

18:56 03.06.2025
МАГАТЕ заперечує активну підготовку ЗАЕС до запуску і наголошує на відсутності умов для початку її роботи – Гроссі

МАГАТЕ заперечує активну підготовку ЗАЕС до запуску і наголошує на відсутності умов для початку її роботи – Гроссі

18:44 03.06.2025
Сибіга та Гроссі підтвердили: будь-які спроби РФ запустити ЗАЕС під час окупації є технічно нездійсненними та небезпечними

Сибіга та Гроссі підтвердили: будь-які спроби РФ запустити ЗАЕС під час окупації є технічно нездійсненними та небезпечними

16:56 03.06.2025
Глава МАГАТЕ прибув до Києва, зустрівся з Галущенко та Сибігою

Глава МАГАТЕ прибув до Києва, зустрівся з Галущенко та Сибігою

19:10 02.06.2025
МАГАТЕ не фіксує на майданчику ЗАЕС конкретних дій РФ щодо намагання запуску енергоблоків – очільник ДІЯРУ

МАГАТЕ не фіксує на майданчику ЗАЕС конкретних дій РФ щодо намагання запуску енергоблоків – очільник ДІЯРУ

16:49 29.05.2025
ЗАЕС рекордні три тижні залишається на одній лінії живлення, перспективи відновлення іншої незрозумілі – Гроссі

ЗАЕС рекордні три тижні залишається на одній лінії живлення, перспективи відновлення іншої незрозумілі – Гроссі

10:32 22.05.2025
БПЛА втретє з початку року атакував навчальний центр ЗАЕС – МАГАТЕ

БПЛА втретє з початку року атакував навчальний центр ЗАЕС – МАГАТЕ

06:08 16.05.2025
Трамп, який не відкидав поїздку до Стамбула, вважає, що в п'ятницю повернеться з ОАЕ до США

Трамп, який не відкидав поїздку до Стамбула, вважає, що в п'ятницю повернеться з ОАЕ до США

20:23 14.05.2025
Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні

Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський - про кадрові зміни у війську

Драпатий: Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій

МАГАТЕ заперечує активну підготовку ЗАЕС до запуску і наголошує на відсутності умов для початку її роботи – Гроссі

Кількість загиблих в Сумах збільшилась до чотирьох – ОВА

У Павлограді гучно – голова Дніпропетровської ОВА

ОСТАННЄ

Умєров: У Сухопутних військах незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться виключно на питаннях генерації наших сил

Зеленський призначив Драпатого командувачем Об’єднаних сил ЗСУ та провів інші кардрові зміни у війську

Сухаревський подякував команді та зазначив, що на цьому етапі бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом

Зеленський - про кадрові зміни у війську

Драпатий: Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій

Білий дім: Трамп залишає за собою можливість застосування санкцій проти Росії і готовий використовувати їх за необхідності

Країни НАТО враховуватимуть військову допомогу Україні при розрахунку показника витрат на оборону у розмірі 5%

AFD вже надало Україні 400 млн євро допомоги та підтримує 19 спільних проєктів - Шмигаль

У селі на Харківщині через удар російського fpv-дрона поранено тракториста - прокуратура

Подружжя Зеленських вперше вручили дітям відзнаку "Майбутнє України"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА