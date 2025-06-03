Інтерфакс-Україна
Події
18:56 03.06.2025

МАГАТЕ заперечує активну підготовку ЗАЕС до запуску і наголошує на відсутності умов для початку її роботи – Гроссі

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МАГАТЕ заперечує активну підготовку ЗАЕС до запуску і наголошує на відсутності умов для початку її роботи – Гроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не бачить ознак масштабних підготовчих робіт з боку РФ до запуску Запорізької атомної станції, про що повідомлялося у нещодавньому звіті Greenpeace, заявив його гендиректор Рафаель Гроссі.

"Ми спостерігаємо за супутниковими зображеннями цього регіону і ми не погоджуємося з тим, що було викладено в цьому звіті, а саме, що там йдуть масивні підготовчі роботи і будівництво, що вони дуже серйозно там підійшли, будують лінію. Там щось відбувається, але ми не погоджуємося з тим, що вийшло у звіті", – сказав Гроссі під час брифінгу в Міністерстві енергетики України у вівторок.

"Ще раз хочу нагадати: з точки зору МАГАТЕ найперше і найголовніше – це умови безпеки, які мають бути виконано у разі будь-якую перезапуску енергоблоків станції, наразі такі умови не виконано", – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Зі свого боку міністр енергетики Герман Галущенко заперечив можливість безконтрольного запуску ЗАЕС в роботу і наголосив, що станція може почати працювати за умови визнання МАГАТЕ дотримання всіх норм безпеки, а це, своєю чергою, можливе тільки під контролем України.

"Я впевнений, що запуску без контролю не буде. Тут дуже багато технічних питань, які є перешкодами для запуску. Але те, що зараз сказав Рафаель, мені здається, ключове. По факту МАГАТЕ має визнати, що для запуску дотримано всіх необхідних стандартів ядерної та радіаційної безпеки. І, відповідно, перезапуск станції з дотриманням таких вимог можливий тільки українським персоналом і під контролем України", – підкреслив Галущенко.

При цьому Гроссі додав, що в цілому можливість часткового або повного запуску ЗАЕС має дуже серйозно обговорюватися з технічної точки зору.

"Ще раз хочу наголосити, що у нас будуть дуже серйозні технічні, саме технічні, обговорення технічних питань у зв'язку з можливим запуском, повністю або частково – 1-2 блоків. Але, як і сказав пан міністр, і як я до цього казав, є певні умови безпеки, які мають бути виконано для того, щоб починати розмову про будь-який перезапуск взагалі, і до цього ще довго", – пояснив глава МАГАТЕ.

Як повідомлялося, наприкінці травня The New York Times з посиланням на звіт Greenpeace заявив, що Росія будує лінії електропередачі (ЛЕП) на окупованій південній частині України, щоб підключити до власної мережі захоплену нею найбільшу в Європі ЗАЕС.

"Звіт Greenpeace, який є в розпорядженні The New York Times, містить супутникові знімки, які показують, що з початку лютого Росія будує понад 50 миль (понад 80 км – ЕР) ЛЕП та опор між окупованими українськими містами Маріуполь та Бердянськ, вздовж узбережжя Азовського моря. Супутникові знімки були перевірені The Times", – написало видання.

Як зазначається в статті, Greenpeace повідомляє, що, виходячи з місця та напрямку робіт, мета проєкту – під’єднати нові ЛЕП до великої підстанції поблизу Маріуполя, яка була підключена до ЗАЕС.

Згідно з супутниковими знімками, отриманими Greenpeace, нові ЛЕП будуються через поля поблизу Маріуполя, а на останніх знімках, зроблених з 11 по 22 травня, видно, що ці лінії розширюються на схід від с. Шевченко, приблизно за сім миль від підстанції, пов'язаної із ЗАЕС.

"План Путіна щодо перезапуску Запорізької АЕС залежить від забезпечення нових ліній електропередачі. Це перший фізичний доказ цих планів", – прокоментував фахівець з ядерної енергетики Greenpeace Україна Шон Берні, слова якого наводяться в публікації.

На його думку, однією з можливих цілей Москви було б підключення ЗАЕС до енергомережі Ростовської області (РФ), яка межує з окупованими районами східної України.

Водночас The New York Times вказує, що точні плани Москви щодо ЗАЕС поки залишаються незрозумілими: вона прагне експлуатувати станцію після війни чи робити це під час бойових дій. Втім, як зазначається в статті, Росії потрібно буде побудувати ще кілька ліній, щоб підключити ЗАЕС до власної енергосистеми, а цей процес займе певний час.

У будь-якому разі, резюмує видання, нещодавнє будівництво ЛЕП свідчить про те, що Росія прагне не лише зберегти станцію, а й використовувати її для живлення власної мережі

Голова Держатомрегулювання - головний держінспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков під час засідання Міжнародної асоціації ядерних регуляторів (INRA) 5 травня наголосив, що будь-які спроби відновити виробництво електроенергії на окупованій РФ ЗАЕС необхідно вважати актом ядерного терору.

Президент України Володимир Зеленський 22 квітня вкотре заявив, що ЗАЕС не працюватиме без України, потрібен український технічний склад. До того ж, за його словами, постає питання щодо безпеки людей, які проживають у Енергодарі. Проте президент зазначив, що Україна готова співпрацювати з США щодо відновлення ЗАЕС, якщо звідти вийде Росія.

Теги: #магате #гроссі #заес

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