Швейцарія розширила санкційні списки проти РФ

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Влада Швейцарії розширила обмежувальні заходи у зв'язку з діями РФ в Україні, додавши до санкційних списків десятки фізичних і юридичних осіб, майже 190 судів, повідомляє у вівторок уряд цієї країни.

У повідомленні федерального департаменту з економічних питань зазначено, що санкції запровадили проти 17 фізосіб, 58 організацій, 31 компанії та 189 судів.

Детальніших даних не наводять.

Швейцарська влада нагадує, що в питаннях щодо санкцій проти РФ багато в чому слідує за ініціативами ЄС.