18:01 03.06.2025
Швейцарія розширила санкційні списки проти РФ
Фото: pexels/ Nanda Gopal Lakshman
Влада Швейцарії розширила обмежувальні заходи у зв'язку з діями РФ в Україні, додавши до санкційних списків десятки фізичних і юридичних осіб, майже 190 судів, повідомляє у вівторок уряд цієї країни.
У повідомленні федерального департаменту з економічних питань зазначено, що санкції запровадили проти 17 фізосіб, 58 організацій, 31 компанії та 189 судів.
Детальніших даних не наводять.
Швейцарська влада нагадує, що в питаннях щодо санкцій проти РФ багато в чому слідує за ініціативами ЄС.