У Генштабі ЗСУ уточнили кількість знищених російських літаків внаслідок спецоперації СБУ "Павутина"

В Генеральному штабі Збройних сил України уточнили, що кількість уражених літаків російської авіації у ході спеціальної операції "Павутина" Служби безпеки України 1 червня склала 41 од.

"Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден", - йдеться у зведенні, опублікованому в телеграм.

У ранковому зведенні Генштаб повідомляв про плюс 12 бортів до втрат РФ і загальну кількість в 384 літаків.

Наразі в звіті повідомляється про плюс 41 втрачений Росією літак і вказану загальну кількість в 413 літаків.