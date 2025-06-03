Інтерфакс-Україна
Події
16:59 03.06.2025

У Генштабі ЗСУ уточнили кількість знищених російських літаків внаслідок спецоперації СБУ "Павутина"

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У Генштабі ЗСУ уточнили кількість знищених російських літаків внаслідок спецоперації СБУ "Павутина"

В Генеральному штабі Збройних сил України уточнили, що кількість уражених літаків російської авіації у ході спеціальної операції "Павутина" Служби безпеки України 1 червня склала 41 од.

"Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден", - йдеться у зведенні, опублікованому в телеграм.

У ранковому зведенні Генштаб повідомляв про плюс 12 бортів до втрат РФ і загальну кількість в 384 літаків.

Наразі в звіті повідомляється про плюс 41 втрачений Росією літак і вказану загальну кількість в 413 літаків.

Теги: #генштаб #спецоперація_павутина

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