Загиблих внаслідок обстрілу Чистоводівки Харківської області вже 3 – прокуратура

Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу касетними боєприпасами села Чистоводівка (Ізюмский р-н Харківської обл.) близько 10:30 у вівторок зросла до трьох.

"Загинула 53-річна жінка та двоє чоловіків віком 31 і 53 роки. Один із загиблих – працівник, який проводив інтернет у селі і в момент обстрілу перебував на вулиці", - повідомляє пресслужба Харківської області.

Ще троє (38- і 33-річний чоловіки та 71-річна жінка) отримали поранення. Пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України).