Держенергонагляд цьогоріч оглянув вже понад 500 пошкоджених внаслідок обстрілів об'єктів обленерго

З початку 2025 року представники Державної інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) оглянули 502 об'єкти електричних мереж або їхніх складових операторів системи розподілу (ОСР), пошкоджених внаслідок обстрілів, зокрема у травні – понад 170.

"Огляди є одним із важливих етапів відновлення, під час якого встановлюють обсяг пошкоджень і визначають, яке обладнання потрібно відремонтувати або замінити. Лише після цього розпочинаються аварійно-відновлювальні роботи", - повідомили в інспекції у вівторок.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, комісії Держенергонагляду оглянули майже 8,4 тис. об’єктів електроенергетики у 21 ОСР.

Під час оглядів визначено пошкодження й обладнання, котрі потребують ремонту або заміни, та сформовано понад 9 тис. дефектних актів.

Огляди пошкоджених об’єктів електроенергетики здійснюються відповідно до вимог тимчасового порядку дій операторів системи розподілу з відновлення електропостачання населених пунктів, знеструмлених через пошкодження об’єктів електричних мереж або їх складових внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану.