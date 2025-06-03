Інтерфакс-Україна
Події
14:21 03.06.2025

Держенергонагляд цьогоріч оглянув вже понад 500 пошкоджених внаслідок обстрілів об'єктів обленерго

1 хв читати
Держенергонагляд цьогоріч оглянув вже понад 500 пошкоджених внаслідок обстрілів об'єктів обленерго

З початку 2025 року представники Державної інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) оглянули 502 об'єкти електричних мереж або їхніх складових операторів системи розподілу (ОСР), пошкоджених внаслідок обстрілів, зокрема у травні – понад 170.

"Огляди є одним із важливих етапів відновлення, під час якого встановлюють обсяг пошкоджень і визначають, яке обладнання потрібно відремонтувати або замінити. Лише після цього розпочинаються аварійно-відновлювальні роботи", - повідомили в інспекції у вівторок.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, комісії Держенергонагляду оглянули майже 8,4 тис. об’єктів електроенергетики у 21 ОСР.

Під час оглядів визначено пошкодження й обладнання, котрі потребують ремонту або заміни, та сформовано понад 9 тис. дефектних актів.

Огляди пошкоджених об’єктів електроенергетики здійснюються відповідно до вимог тимчасового порядку дій операторів системи розподілу з відновлення електропостачання населених пунктів, знеструмлених через пошкодження об’єктів електричних мереж або їх складових внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану.

Теги: #держенергонагляд #електромережі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:37 27.05.2025
Україна з кінця березня-2025 через атаки РФ зазнала понад 1200 порушень в роботі електромереж та 70 – в нафтогазовому секторі

Україна з кінця березня-2025 через атаки РФ зазнала понад 1200 порушень в роботі електромереж та 70 – в нафтогазовому секторі

14:01 12.05.2025
ДТЕК за тиждень повернув електропостачання 106,7 тис. абонентів у трьох областях

ДТЕК за тиждень повернув електропостачання 106,7 тис. абонентів у трьох областях

15:01 08.04.2025
Відключення е/е через з похолодання не очікуються

Відключення е/е через з похолодання не очікуються

18:56 31.03.2025
Енергетики готують електромережі до грозового періоду

Енергетики готують електромережі до грозового періоду

18:25 06.12.2024
Аварійність мереж у Києві через графіки відключень зросла майже на третину

Аварійність мереж у Києві через графіки відключень зросла майже на третину

15:04 14.10.2024
"Харківобленерго" реконструювало повітряну лінію у Шевченківському районі міста на Олексіївці

"Харківобленерго" реконструювало повітряну лінію у Шевченківському районі міста на Олексіївці

16:54 28.06.2024
Голова Держенергонагляду закликав громадян і бізнес звертатися на гарячу лінію у разі виникнення труднощів зі спорудженням об'єктів розподіленої генерації

Голова Держенергонагляду закликав громадян і бізнес звертатися на гарячу лінію у разі виникнення труднощів зі спорудженням об'єктів розподіленої генерації

16:20 26.06.2024
Україна може пройти зиму з мінімально можливими відключеннями - голова Держенергонагляду

Україна може пройти зиму з мінімально можливими відключеннями - голова Держенергонагляду

12:33 25.06.2024
Держава надала максимальне "зелене світло" для розвитку розподіленої генерації - голова Держенергонагляду

Держава надала максимальне "зелене світло" для розвитку розподіленої генерації - голова Держенергонагляду

20:04 22.02.2024
"ДТЕК Мережі" у 2024р планує інвестувати в електромережі трьох областей і Києва 4 млрд грн

"ДТЕК Мережі" у 2024р планує інвестувати в електромережі трьох областей і Києва 4 млрд грн

ВАЖЛИВЕ

Міст через Керченську протоку в аварійному стані через нову спецоперацію – СБУ

Єврокомісія: передані Україні у Стамбулі російські пропозиції свідчать про агресивну позицію Кремля

У селі на Харківщині щонайменше 2 загиблих і троє поранених через ворожий обстріл з РСЗВ

Окупанти завдали удар "Кинжалом" по Миколаєву,

Повістка візиту у Вашингтон комплексна, зокрема планується зустріч із командою Трампа - Єрмак

ОСТАННЄ

КПІ почне підготовку фахівців з державного гарантування якості в ОПК

Рада ухвалила у 1-му читанні законопроєкт про вдосконалення декларацій доброчесності суддів - нардеп

Саміт G7 може розглянути пропозицію про зниження стелі цін на нафту РФ - представник Єврокомісії

Загиблих внаслідок обстрілу Чистоводівки Харківської області вже 3 – прокуратура

Ексчиновника однієї за київських РДА викрито на незаконному переправленні людей через кордон – прокуратура

Міст через Керченську протоку в аварійному стані через нову спецоперацію – СБУ

Єврокомісія: передані Україні у Стамбулі російські пропозиції свідчать про агресивну позицію Кремля

США мають намір віднести Гренландію до зони відповідальності Північного командування ЗС, що захищає Північну Америку

У селі на Харківщині щонайменше 2 загиблих і троє поранених через ворожий обстріл з РСЗВ

На північному та південному сході України в найближчу добу очікуються грози з градом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА