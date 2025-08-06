Інтерфакс-Україна
Події
10:21 06.08.2025

Зеленський про нічні атаки на електромережі і газову станцію у Одещині: це свідомий удар по підготовці до опалювального сезону

1 хв читати
Зеленський про нічні атаки на електромережі і газову станцію у Одещині: це свідомий удар по підготовці до опалювального сезону
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

У ніч на середу російські окупанти нанесли удари по електромережах у Дніпропетровській області та обстріляли газову станцію в Новосільському в Одеській області, у результаті сотні сімей залишилися без газу, такі атаки - свідомий удар по підготовці до опалювального сезону, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Також уночі – підлі удари по електромережах на Дніпровщині, скид із безпілотника по людях у Херсоні, атака на газову станцію в Новосільському на Одещині. Сотні сімей лишили без газу. І це був свідомий удар по нашій підготовці до опалювального сезону, абсолютно цинічний, як і кожен російський удар по енергетиці. Харківщина, Донеччина – били по приватних будинках людей", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Також у результаті обстрілу бази відпочинку у Запорізькому районі 12 постраждалих і двоє загиблих. "Військового сенсу в цьому ударі – нуль. Лише жорстокість, щоб залякати", - наголосив президент.

Він зазначив, що Кремль буде щиро прагнути закінчити війну, лише відчувши належний тиск.

"І саме зараз дуже важливо посилювати всі важелі в арсеналі США, Європи та "сімки", щоб припинення вогню справді настало негайно. Україна бачить політичну волю, цінує зусилля наших партнерів, Америки та всіх, хто допомагає. І ми розраховуємо на потрібні рішення", - резюмував президент.

Теги: #постраждалі #дніпропетровська_область #обстріл #електромережі #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:13 06.08.2025
Зеленський заслухав доповідь Малюка і погодив деякі операції СБУ

Зеленський заслухав доповідь Малюка і погодив деякі операції СБУ

10:47 06.08.2025
Зеленський про річницю Курської операції: українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни

Зеленський про річницю Курської операції: українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни

10:15 06.08.2025
Довіра до Зеленського знизилася до 58% - КМІС

Довіра до Зеленського знизилася до 58% - КМІС

09:58 06.08.2025
Після бомбардування бази відпочинку під Запоріжжям ушпиталені 9 людей, серед них є діти – обладміністрації

Після бомбардування бази відпочинку під Запоріжжям ушпиталені 9 людей, серед них є діти – обладміністрації

09:54 06.08.2025
Один з поранених внаслідок удару по Києву 31 липня помер, кількість жертв сягнула 32 – КМВА

Один з поранених внаслідок удару по Києву 31 липня помер, кількість жертв сягнула 32 – КМВА

21:53 05.08.2025
У Харкові одна постраждала

У Харкові одна постраждала

21:48 05.08.2025
Зеленський обіцяє збільшити фінансування на пряму закупівлю дронів для бригад

Зеленський обіцяє збільшити фінансування на пряму закупівлю дронів для бригад

21:29 05.08.2025
Зеленський: Україна не раз пропонувала РФ припинення ракетно-дронових ударів по цивільних і енергетиці, але все це порушувалось

Зеленський: Україна не раз пропонувала РФ припинення ракетно-дронових ударів по цивільних і енергетиці, але все це порушувалось

21:25 05.08.2025
Зеленський: Важливо, щоб Москва почала зважати на тиск США та світу і загрозу жорсткіших санкцій

Зеленський: Важливо, щоб Москва почала зважати на тиск США та світу і загрозу жорсткіших санкцій

20:25 05.08.2025
Рютте поінформував Зеленського щодо роботи з країнами, які готові долучитися до ініціативи закупівлі американської зброї

Рютте поінформував Зеленського щодо роботи з країнами, які готові долучитися до ініціативи закупівлі американської зброї

ВАЖЛИВЕ

Фінансування сфери кіно на 2026р необхідно збільшити щонайменше до 500-600 млн грн - Мінкультури

Уряд призначив Цивінського директором БЕБ

Директор ДБР: перевіряємо законність статків очільника Енергетичної митниці

Ворог атакував Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджено газову інфраструктуру

Шмигаль підтвердив погодження США продажу безпекової допомоги Україні на $200 млн

ОСТАННЄ

Фінансування сфери кіно на 2026р необхідно збільшити щонайменше до 500-600 млн грн - Мінкультури

Енергоспоживання продовжує зростати з початку тижня через спеку

Фінляндія передала Україні загалом 31 автомобіль рятувальної служби з січня цього року - уряд

Уряд призначив Цивінського директором БЕБ

ВАКС визнав винним ексголову ДСА Сальникова у зловживанні впливом і засудив до 3 років позбавлення волі

У Мінкультури наразі немає планів реорганізовувати "Довженко-Центр" - Григоренко

Через російські обстріли загинув мешканець Покровська у вівторок, 7 жителів області поранені – обладміністрації

Прокурори розпочали розслідування за фактом розстрілу військовим РФ мирного жителя на Донеччині

Директор ДБР: перевіряємо законність статків очільника Енергетичної митниці

Міносвіти: 65,5 тис. абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА