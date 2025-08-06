Зеленський про нічні атаки на електромережі і газову станцію у Одещині: це свідомий удар по підготовці до опалювального сезону

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

У ніч на середу російські окупанти нанесли удари по електромережах у Дніпропетровській області та обстріляли газову станцію в Новосільському в Одеській області, у результаті сотні сімей залишилися без газу, такі атаки - свідомий удар по підготовці до опалювального сезону, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Також уночі – підлі удари по електромережах на Дніпровщині, скид із безпілотника по людях у Херсоні, атака на газову станцію в Новосільському на Одещині. Сотні сімей лишили без газу. І це був свідомий удар по нашій підготовці до опалювального сезону, абсолютно цинічний, як і кожен російський удар по енергетиці. Харківщина, Донеччина – били по приватних будинках людей", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Також у результаті обстрілу бази відпочинку у Запорізькому районі 12 постраждалих і двоє загиблих. "Військового сенсу в цьому ударі – нуль. Лише жорстокість, щоб залякати", - наголосив президент.

Він зазначив, що Кремль буде щиро прагнути закінчити війну, лише відчувши належний тиск.

"І саме зараз дуже важливо посилювати всі важелі в арсеналі США, Європи та "сімки", щоб припинення вогню справді настало негайно. Україна бачить політичну волю, цінує зусилля наших партнерів, Америки та всіх, хто допомагає. І ми розраховуємо на потрібні рішення", - резюмував президент.