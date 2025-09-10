Інтерфакс-Україна
Економіка
17:54 10.09.2025

Держенергонагляд зафіксував близько 350 зауважень до стану протиаварійної автоматики в обленерго та споживачів

2 хв читати
Держенергонагляд зафіксував близько 350 зауважень до стану протиаварійної автоматики в обленерго та споживачів

У рамках підготовки об’єктів електроенергетики до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 року Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) здійснила моніторинг технічного стану та працездатності засобів системної протиаварійної автоматики.

"Також оцінено відповідність елементів обладнання автоматичного частотного розвантаження (АЧР) вимогам нормативно-правових актів і правил з технічної експлуатації електричних станцій, установок і мереж", - повідомила інспекція у середу.

Як пояснили у Держенергонагляді, мова йде про обладнання протиаварійної автоматики для 10,3 тис. ліній, заведених під дію АЧР, яке встановлено на понад тисячі підстанцій операторів систем розподілу (ОСР) та на об’єктах споживачів електричної енергії.

Такі заходи особливо важливі напередодні осінньо-зимового періоду, коли навантаження на енергосистему традиційно зростає. Вчасний моніторинг і контроль коректності роботи протиаварійної автоматики підвищують надійність енергетичних об’єктів і гарантують стабільне електропостачання для населення та критично важливих об’єктів.

"За результатами оцінювання встановлено, що більшість пристроїв АЧР перебувають у робочому стані, а їх експлуатація відповідає вимогам чинних нормативно-технічних документів. Водночас зафіксовано близько 350 зауважень", - зазначили в інспекції.

Зауваження стосуються, зокрема, відсутності або непрацездатності пристроїв телемеханіки та телевимірювання на підстанціях, виведення з ладу окремих пристроїв АЧР, а також пошкодження ліній чи обладнання приєднань із пристроями АЧР.

За підсумками моніторингу ОСР та споживачам електроенергії надано рекомендації щодо оперативного усунення недоліків.

"Держенергонагляд наголошує, що своєчасне усунення зауважень є невід’ємною складовою безпеки держави в особливий період. Адже коректна робота системної протиаварійної автоматики є ключовим рівнем захисту й критичною умовою для стабільності об’єднаної енергосистеми України", - констатували у відомстві.

Територіальні органи Держенергонагляду тримають на контролі виконання рекомендацій.

Моніторинг здійснювався на виконання доручення Міністерства енергетики України відповідно до вимог Правил про безпеку постачання електричної енергії та Правил застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження або підвищення частоти в енергосистемах.

Теги: #опалювальний_сезон #держенергонагляд #електроенергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:59 09.09.2025
"Київтеплоенерго", готуючись до зими, відремонтувало понад 560 водогрійних котлів

"Київтеплоенерго", готуючись до зими, відремонтувало понад 560 водогрійних котлів

16:47 05.09.2025
Стан готовності основних секторів до опалювального сезону понад 80% - Свириденко

Стан готовності основних секторів до опалювального сезону понад 80% - Свириденко

11:00 05.08.2025
Представники Держенергонагляду оглянули 1134 пошкоджені об'єкти електромереж за 7 міс. 2025р

Представники Держенергонагляду оглянули 1134 пошкоджені об'єкти електромереж за 7 міс. 2025р

15:20 15.07.2025
НКРЕКП запустила реєстр електроустановок споживачів на альтернативних джерелах

НКРЕКП запустила реєстр електроустановок споживачів на альтернативних джерелах

20:59 30.06.2025
Зеленський провів нараду щодо підготовки до опалювального сезону

Зеленський провів нараду щодо підготовки до опалювального сезону

10:55 20.06.2025
Україна в ОЗП 2025/2026 буде з газом в повному обсязі – глава Міненерго

Україна в ОЗП 2025/2026 буде з газом в повному обсязі – глава Міненерго

16:29 18.06.2025
Обленерго усунули близько 1,9 тис. з 2,3 тис. зауважень Держенергонагляду щодо підготовки енергообладнання до роботи в спеку

Обленерго усунули близько 1,9 тис. з 2,3 тис. зауважень Держенергонагляду щодо підготовки енергообладнання до роботи в спеку

14:21 03.06.2025
Держенергонагляд цьогоріч оглянув вже понад 500 пошкоджених внаслідок обстрілів об'єктів обленерго

Держенергонагляд цьогоріч оглянув вже понад 500 пошкоджених внаслідок обстрілів об'єктів обленерго

13:32 21.04.2025
"Нафтогаз" врятував опалювальний сезон у Кривому Розі, Миколаєві та Херсоні завдяки гумдопомозі на 5 млрд грн

"Нафтогаз" врятував опалювальний сезон у Кривому Розі, Миколаєві та Херсоні завдяки гумдопомозі на 5 млрд грн

12:36 18.04.2025
"Нафтогаз" має на зиму сценарій з обмеженням споживання, але навряд чи допустить його – член НР Бойко

"Нафтогаз" має на зиму сценарій з обмеженням споживання, але навряд чи допустить його – член НР Бойко

ВАЖЛИВЕ

Україна оголосила конкурси на угоди з розподілу продукції на Межигірську та Свічанську вуглеводневі ділянки

Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

НБУ сподівається на врахування його інфляційних цілей урядом

НБУ сподівається на вирішення зовнішньоторговельного дефіциту в середньостроковій перспективі природним шляхом

НБУ фіналізує законопроєкт для подання заявки на отримання еквівалентності в банківському регулюванні ЄС

ОСТАННЄ

Кількість платників податків в серпневому оновленні "Клубу білого бізнесу" зменшиться на 26% - ДПС

НКРЕКП здійснює попереднє дослідження щодо можливих зловживань на оптовому енергоринку у серпні-вересні 2025р.

Бізнес закликав Мінфін, Мінрозвитку та комітети Ради звільнити від земельного податку залізничні ділянки

"Укренерго" реалізує заходи для приєднання до європейських платформ балансуючої енергії ENTSO-E

Уряд пропонує дозволити використання власних рахунків при продажах на ЦП до трьох разів/рік обсягом до EUR2 тис.

Доходність ОВДП на аукціонах залишилася незмінною напередодні засідання НБУ щодо облікової ставки

НКЦПФР пропонує відтермінувати передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію

В умовах профіциту е/е генкомпанії занижують цінові заявки на РДН, щоб не попасти на балансуючий ринок – представник "Укренерго"

Укрексімбанк профінансував 700 МВт ВДЕ, приблизно 300 МВт з яких – ВЕС - член правління

Агросектор генерує 30% усіх кредитів у межах програми "5-7-9%" - Мінекономіки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА