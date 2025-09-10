Держенергонагляд зафіксував близько 350 зауважень до стану протиаварійної автоматики в обленерго та споживачів

У рамках підготовки об’єктів електроенергетики до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 року Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) здійснила моніторинг технічного стану та працездатності засобів системної протиаварійної автоматики.

"Також оцінено відповідність елементів обладнання автоматичного частотного розвантаження (АЧР) вимогам нормативно-правових актів і правил з технічної експлуатації електричних станцій, установок і мереж", - повідомила інспекція у середу.

Як пояснили у Держенергонагляді, мова йде про обладнання протиаварійної автоматики для 10,3 тис. ліній, заведених під дію АЧР, яке встановлено на понад тисячі підстанцій операторів систем розподілу (ОСР) та на об’єктах споживачів електричної енергії.

Такі заходи особливо важливі напередодні осінньо-зимового періоду, коли навантаження на енергосистему традиційно зростає. Вчасний моніторинг і контроль коректності роботи протиаварійної автоматики підвищують надійність енергетичних об’єктів і гарантують стабільне електропостачання для населення та критично важливих об’єктів.

"За результатами оцінювання встановлено, що більшість пристроїв АЧР перебувають у робочому стані, а їх експлуатація відповідає вимогам чинних нормативно-технічних документів. Водночас зафіксовано близько 350 зауважень", - зазначили в інспекції.

Зауваження стосуються, зокрема, відсутності або непрацездатності пристроїв телемеханіки та телевимірювання на підстанціях, виведення з ладу окремих пристроїв АЧР, а також пошкодження ліній чи обладнання приєднань із пристроями АЧР.

За підсумками моніторингу ОСР та споживачам електроенергії надано рекомендації щодо оперативного усунення недоліків.

"Держенергонагляд наголошує, що своєчасне усунення зауважень є невід’ємною складовою безпеки держави в особливий період. Адже коректна робота системної протиаварійної автоматики є ключовим рівнем захисту й критичною умовою для стабільності об’єднаної енергосистеми України", - констатували у відомстві.

Територіальні органи Держенергонагляду тримають на контролі виконання рекомендацій.

Моніторинг здійснювався на виконання доручення Міністерства енергетики України відповідно до вимог Правил про безпеку постачання електричної енергії та Правил застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження або підвищення частоти в енергосистемах.