Об'єкти теплопостачання на початок жовтня усунули понад 60% виявлених порушень – Держенергонагляд

Об'єкти теплопостачання станом на початок жовтня усунули понад 60% загальної кількості виявлених порушень, повідомили в Державній інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) у вівторок.

"Роботи з приведення об’єктів у належний стан тривають. Держенергонагляд наголошує, що більшість виявлених проблем виникають через несвоєчасне виконання планово-попереджувальних робіт, зношеність обладнання та відсутність належної документації", - зазначили у відомстві.

Держенергонагляд здійснює постійний контроль за технічним станом об’єктів теплопостачання та надає рекомендації задля сталого проходження опалювального сезону 2025/26 року.

З метою перевірки фактичного стану підготовки до зими фахівці інспекції провели попередні огляди 3495 енергетичних об’єктів, зокрема 875 джерел теплової енергії, 439 теплових пунктів із приєднаними мережами та 2181 систему теплоспоживання, серед яких об’єкти соціальної інфраструктури: лікарні, школи, дитячі садки.

"За результатами моніторингів виявлено низку порушення вимог чинних норм і правил у сфері теплопостачання. Найпоширеніші з них свідчать про потребу підвищення дисципліни технічної експлуатації, оновлення обладнання та ретельнішого дотримання нормативів безпеки", - проінформували у відомстві.

Серед найпоширеніших порушень інспектори фіксують, зокрема, пошкодження чи відсутність ізоляції теплових мереж, відсутність техобслуговування чи заміни запірної арматури та відсутність або несправність контрольно-вимірювального інструменту у теплових пунктах.

Окрім того, на об'єктах не проводяться гідравлічні випробування вузлів керування та систем опалення, необхідних для перевірки щільності та міцності трубопроводів перед запуском тепла.