Інтерфакс-Україна
Події
16:36 14.10.2025

Об'єкти теплопостачання на початок жовтня усунули понад 60% виявлених порушень – Держенергонагляд

1 хв читати

Об'єкти теплопостачання станом на початок жовтня усунули понад 60% загальної кількості виявлених порушень, повідомили в Державній інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) у вівторок.

"Роботи з приведення об’єктів у належний стан тривають. Держенергонагляд наголошує, що більшість виявлених проблем виникають через несвоєчасне виконання планово-попереджувальних робіт, зношеність обладнання та відсутність належної документації", - зазначили у відомстві.

Держенергонагляд здійснює постійний контроль за технічним станом об’єктів теплопостачання та надає рекомендації задля сталого проходження опалювального сезону 2025/26 року.

З метою перевірки фактичного стану підготовки до зими фахівці інспекції провели попередні огляди 3495 енергетичних об’єктів, зокрема 875 джерел теплової енергії, 439 теплових пунктів із приєднаними мережами та 2181 систему теплоспоживання, серед яких об’єкти соціальної інфраструктури: лікарні, школи, дитячі садки.

"За результатами моніторингів виявлено низку порушення вимог чинних норм і правил у сфері теплопостачання. Найпоширеніші з них свідчать про потребу підвищення дисципліни технічної експлуатації, оновлення обладнання та ретельнішого дотримання нормативів безпеки", - проінформували у відомстві.

Серед найпоширеніших порушень інспектори фіксують, зокрема, пошкодження чи відсутність ізоляції теплових мереж, відсутність техобслуговування чи заміни запірної арматури та відсутність або несправність контрольно-вимірювального інструменту у теплових пунктах.

Окрім того, на об'єктах не проводяться гідравлічні випробування вузлів керування та систем опалення, необхідних для перевірки щільності та міцності трубопроводів перед запуском тепла.

Теги: #держенергонагляд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:54 10.09.2025
Держенергонагляд зафіксував близько 350 зауважень до стану протиаварійної автоматики в обленерго та споживачів

Держенергонагляд зафіксував близько 350 зауважень до стану протиаварійної автоматики в обленерго та споживачів

11:00 05.08.2025
Представники Держенергонагляду оглянули 1134 пошкоджені об'єкти електромереж за 7 міс. 2025р

Представники Держенергонагляду оглянули 1134 пошкоджені об'єкти електромереж за 7 міс. 2025р

16:29 18.06.2025
Обленерго усунули близько 1,9 тис. з 2,3 тис. зауважень Держенергонагляду щодо підготовки енергообладнання до роботи в спеку

Обленерго усунули близько 1,9 тис. з 2,3 тис. зауважень Держенергонагляду щодо підготовки енергообладнання до роботи в спеку

14:21 03.06.2025
Держенергонагляд цьогоріч оглянув вже понад 500 пошкоджених внаслідок обстрілів об'єктів обленерго

Держенергонагляд цьогоріч оглянув вже понад 500 пошкоджених внаслідок обстрілів об'єктів обленерго

15:01 08.04.2025
Відключення е/е через з похолодання не очікуються

Відключення е/е через з похолодання не очікуються

16:54 28.06.2024
Голова Держенергонагляду закликав громадян і бізнес звертатися на гарячу лінію у разі виникнення труднощів зі спорудженням об'єктів розподіленої генерації

Голова Держенергонагляду закликав громадян і бізнес звертатися на гарячу лінію у разі виникнення труднощів зі спорудженням об'єктів розподіленої генерації

16:20 26.06.2024
Україна може пройти зиму з мінімально можливими відключеннями - голова Держенергонагляду

Україна може пройти зиму з мінімально можливими відключеннями - голова Держенергонагляду

12:33 25.06.2024
Держава надала максимальне "зелене світло" для розвитку розподіленої генерації - голова Держенергонагляду

Держава надала максимальне "зелене світло" для розвитку розподіленої генерації - голова Держенергонагляду

12:14 07.04.2023
На Київщині відновлено 85% об'єктів електроенергетичної інфраструктури та майже всі котельні - Держенергонагляд

На Київщині відновлено 85% об'єктів електроенергетичної інфраструктури та майже всі котельні - Держенергонагляд

07:43 17.06.2022
Держенергонагляд дав рекомендації обленерго щодо роботи в умовах високих температур

Держенергонагляд дав рекомендації обленерго щодо роботи в умовах високих температур

ВАЖЛИВЕ

Кількість жертв через обстріли Херсону збільшилась до трьох – обладміністрація

Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна – телемарафон

Зеленський: підтверджене російське громадянство в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав

Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км у Покровському районі - Сирський

Глава Мінекономіки поставив завдання вирішити проблему з дефіцитом сировини для деревообробки

ОСТАННЄ

ДОТ Міноборони вперше закуповує модульні бронежилети у розширеній комплектації

Рада оборони Харківської області розширила зону обов'язкової евакуації сімей із дітьми з Куп‘янського району

ООН про атаку Росії на гумконвой на Херсонщині: такі удари є абсолютно неприйнятними

Труханов планує оскаржити позбавлення громадянства в суді

Кількість жертв через обстріли Херсону збільшилась до трьох – обладміністрація

Перший віцепрем’єр Федоров обговорив з міністром оборони Нідерландів ефективність "лінії дронів"

Експосадовцю Військової академії Одеси повідомлено про підозру в 1,1 млн грн незаконних виплат

Кабмін збільшив до 6 місяців строки виплати компенсацій за працевлаштування переселенців на прифронтових територіях

Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна – телемарафон

Мінсоцполітики напрацьовує нові програми забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА