Економіка

12:14 07.04.2023

На Київщині відновлено 85% об'єктів електроенергетичної інфраструктури та майже всі котельні - Держенергонагляд

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На Київщині відновлено 85% об'єктів електроенергетичної інфраструктури та майже всі котельні - Держенергонагляд

Завдяки фахівцям теплопостачальних організацій та оператора систем розподілу (ОСР) у Київській області з початку повномасштабного російського вторгнення відновлено майже 85% пошкоджених об'єктів електроенергетичної інфраструктури, а також майже всі котельні, повідомила Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд).

"І це враховуючи, що часто відновлення відбувались із ризиком для життя наших енергетиків і персоналу ремонтних бригад", - зазначив Держенергонагляд.

Як доповнили у відомстві, у регіоні внаслідок російської агресії було пошкоджено або повністю зруйновано кілометри ліній електропередачі, сотні об'єктів електропостачання та теплопостачання, включно з підстанціями та котельнями.

Фахівці управління Держенергонагляду в Київській області на постійній основі беруть участь у роботі комісій з оглядів пошкоджених об'єктів електричних мереж або їхніх складових.

"Метою таких оглядів є оперативне виконання відновлювальних робіт пошкоджених об'єктів електричних мереж, забезпечення належного сталого електропостачання побутових споживачів, населених пунктів та споживачів, які критично впливають на забезпечення життєдіяльності регіону", - пояснили у відомстві.

Наразі представники Держенергонагляду в Київській області взяли участь в огляді 879 пошкоджених об'єктів електричних мереж або їхніх складових. За результатами оглядів оформлено 681 дефектний акт, інші акти перебувають на стадії погодження, доповнили в інспекції.

 

Теги: #енергетика #держенергонагляд

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