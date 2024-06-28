Голова Держенергонагляду закликав громадян і бізнес звертатися на гарячу лінію у разі виникнення труднощів зі спорудженням об'єктів розподіленої генерації

У Державній інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) працює гаряча лінія, на яку громадяни і бізнес можуть звертатися в разі виникнення труднощів і бюрократичних проблем при спорудженні об'єктів розподіленої генерації, а також надавати свої пропозиції щодо прискорення розвитку цієї галузі.

"Уряд докладає максимальних зусиль для розвитку розподіленої генерації. Тут обмежень немає. Головне - що більше, то краще. Кожен громадянин, встановлюючи, наприклад, сонячні батареї, робить значний внесок в енергонезалежність країни", - сказав голова інспекції Руслан Слободян в ефірі "Суспільного", повідомили в Держенергонагляді.

Як зазначив Слободян, Кабінет Міністрів наразі створює максимально сприятливі умови для пріоритетного розвитку розподіленої генерації всіх можливих потужностей - як для великого бізнесу, так і для пересічних громадян.

Очільник Держенергонагляду нагадав, що для бізнесу розширено програми "Доступні кредити 5-7-9%" на встановлення газотурбінних і газопоршневих установок, а також значно спрощено процедуру приєднання до електричних і газових мереж. Для громадян своєю чергою відкриваються можливості для безвідсоткового кредитування на встановлення невеликих сонячних станцій, систем акумулювання електроенергії та інших об'єктів.