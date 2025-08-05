Представники Держенергонагляду оглянули 1134 пошкоджені об'єкти електромереж за 7 міс. 2025р

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У січні-липні 2025 року представники Державної інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) у складі відповідних комісій оглянули 1 134 об'єкти електричних мереж або їхніх складових операторів системи розподілу (ОСР), пошкоджених внаслідок обстрілів.

"За результатами заходів визначено пошкодження й перелік обладнання, що потребує ремонту або заміни, та сформовано майже 10 тисяч дефектних актів", - повідомила інспекція у вівторок.

Загалом комісії Держенергонагляду від початку повномасштабного вторгнення оглянули понад 9 тис. об’єктів електроенергетики у 21 ОСР.

"Участь Держенергонагляду в роботі комісій забезпечує технічну обґрунтованість прийнятих рішень, сприяє ефективній взаємодії між усіма зацікавленими сторонами та формує підґрунтя для системного планування відновлювальних робіт", - пояснили у відомстві.

Огляди є одним із ключових етапів процесу відновлення: вони дозволяють точно зафіксувати масштаби пошкоджень, визначити перелік обладнання, яке підлягає заміні або ремонту, та розпочати аварійно-відновлювальні роботи.

Огляди пошкоджених об’єктів електроенергетики здійснюються відповідно до вимог Тимчасового порядку дій ОСР з відновлення електропостачання населених пунктів, знеструмлених через пошкодження об’єктів електричних мереж або їхніх складових внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану.