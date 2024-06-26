Економіка

16:20 26.06.2024

Україна може пройти зиму з мінімально можливими відключеннями - голова Держенергонагляду

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Україна може пройти зиму з мінімально можливими відключеннями - голова Держенергонагляду

Якщо в Україні вдасться ефективно реалізувати заплановані відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб'єктах, а також посилити захист ППО, країна може пройти зиму з мінімально можливими відключеннями електроенергії, повідомила Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) з посиланням на її голову Руслана Слободяна в середу.

"Усе залежатиме від того, скільки генерації вдасться відремонтувати до початку зими. І, що дуже важливо, наскільки зможемо захистити об'єкти критичної інфраструктури системами протиповітряної оборони", - сказав він в ефірі "Суспільного".

За його словами, наразі поки що зарано робити прогнози на зиму, і точно не слід орієнтуватися на сьогоднішню ситуацію в енергосистемі, оскільки аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах здійснюються в цілодобовому режимі.

Як зазначив Слободян, сьогоднішня ситуація в енергосистемі є напруженою, але загалом контрольованою. Дефіцит генерувальних потужностей зберігається протягом усієї доби.

Він нагадав, що головною причиною виникнення дефіциту генерувальних потужностей є масовані ракетно-дронові удари ворога, через які втрачено понад 9 ГВт маневрової генерації. Також частина генерації наразі виведена в плановий ремонт.

"Планові ремонтні роботи зазвичай здійснюються влітку. Раніше був достатній резерв генерувальних потужностей. На сьогоднішній день через обстріли ми цей резерв тимчасово втратили", - констатував голова Держенергонагляду.

Теги: #держенергонагляд #прогноз #відключення #зима

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