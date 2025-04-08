Відключення е/е через з похолодання не очікуються

Похолодання не вплинуло на стабільність енергетичної системи України - в ній зберігається баланс між виробітком і споживанням електроенергії.

Про це повідомив т.в.о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) Анатолій Замулко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Сьогодні енергетики роблять усе можливе для балансування енергосистеми, яке забезпечується власною генерацією та завдяки імпорту електроенергії з ЄС. Вважаю, що період низьких температур ми пройдемо без відключень електроенергії для побутових споживачів", – сказав він.

Своєю чергою, за інформацією НЕК "Укренерго", жодні заходи обмеження наразі не застосовуються, проте потреба в раціональному споживанні електроенергії є, оскільки ремонтні роботи на енергетичних обʼєктах після російських атак тривають. Водночас через похолодання на всій території країни споживання суттєво зросло.

Як зазначив системний оператор, зниження температури повітря зумовило зростання кількості споживачів, які вмикають електричні пристрої обігріву - каміни, радіатори, кондиціонери. При цьому у зв’язку із завершенням опалювального сезону за рішенням більшості органів місцевого самоврядування з минулого тижня припинили роботу деякі об’єкти генерації, які не можуть виробляти електроенергію окремо, без теплової.

Ситуація додатково ускладнюється хмарною погодою на частині території України, що зумовлює низьку ефективність роботи сонячних електростанцій.

"За таких умов просимо всіх споживачів - як побутових, так і бізнес - зменшити використання потужних електроприладів та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно у період з 8:00 до 21:00. Це дасть можливість знизити навантаження на енергосистему", - закликали в "Укренерго".