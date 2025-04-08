Інтерфакс-Україна

Економіка

15:01 08.04.2025

Відключення е/е через з похолодання не очікуються

2 хв читати
Відключення е/е через з похолодання не очікуються

Похолодання не вплинуло на стабільність енергетичної системи України - в ній зберігається баланс між виробітком і споживанням електроенергії.

Про це повідомив т.в.о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) Анатолій Замулко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Сьогодні енергетики роблять усе можливе для балансування енергосистеми, яке забезпечується власною генерацією та завдяки імпорту електроенергії з ЄС. Вважаю, що період низьких температур ми пройдемо без відключень електроенергії для побутових споживачів", – сказав він.

Своєю чергою, за інформацією НЕК "Укренерго", жодні заходи обмеження наразі не застосовуються, проте потреба в раціональному споживанні електроенергії є, оскільки ремонтні роботи на енергетичних обʼєктах після російських атак тривають. Водночас через похолодання на всій території країни споживання суттєво зросло.

Як зазначив системний оператор, зниження температури повітря зумовило зростання кількості споживачів, які вмикають електричні пристрої обігріву - каміни, радіатори, кондиціонери. При цьому у зв’язку із завершенням опалювального сезону за рішенням більшості органів місцевого самоврядування з минулого тижня припинили роботу деякі об’єкти генерації, які не можуть виробляти електроенергію окремо, без теплової.

Ситуація додатково ускладнюється хмарною погодою на частині території України, що зумовлює низьку ефективність роботи сонячних електростанцій.

"За таких умов просимо всіх споживачів - як побутових, так і бізнес - зменшити використання потужних електроприладів та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно у період з 8:00 до 21:00. Це дасть можливість знизити навантаження на енергосистему", - закликали в "Укренерго".

 

 

Теги: #держенергонагляд #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:07 03.04.2025
Сибіга провів зустріч з Рубіо, поінформував порушення Росією енергетичного перемир'я

Сибіга провів зустріч з Рубіо, поінформував порушення Росією енергетичного перемир'я

12:12 01.04.2025
РФ вдарила вранці по енергооб'єкту в Херсоні, залишивши без світла 45 тис. жителів

РФ вдарила вранці по енергооб'єкту в Херсоні, залишивши без світла 45 тис. жителів

11:06 01.04.2025
Kormotech планує забезпечити 15% власної генерації електроенергії до 2027 року

Kormotech планує забезпечити 15% власної генерації електроенергії до 2027 року

15:00 29.03.2025
Венс вважає, що енергетичне перемир’я між Україною та Росією діє

Венс вважає, що енергетичне перемир’я між Україною та Росією діє

18:41 27.03.2025
РФ порушила домовленість про взаємне припинення ударів по об'єктах енергетики під час нічного обстрілу Херсона, будемо чекати на реакцію США – Зеленський

РФ порушила домовленість про взаємне припинення ударів по об'єктах енергетики під час нічного обстрілу Херсона, будемо чекати на реакцію США – Зеленський

22:15 26.03.2025
Зеленський: минулої ночі РФ не завдавала ударів по українських енергооб'єктах, а Україна по російських

Зеленський: минулої ночі РФ не завдавала ударів по українських енергооб'єктах, а Україна по російських

10:12 26.03.2025
Німеччина надасть Молдові 38,7 млн євро для підвищення енергоефективності будівель

Німеччина надасть Молдові 38,7 млн євро для підвищення енергоефективності будівель

21:12 25.03.2025
Результати зустрічі експертних груп США та України: домовилися розробляти заходи із заборони ударів по енергооб’єктах Росії та України

Результати зустрічі експертних груп США та України: домовилися розробляти заходи із заборони ударів по енергооб’єктах Росії та України

12:38 19.03.2025
Україна не битиме по об'єктах РФ, якщо вона не битиме по наших, - Зеленський

Україна не битиме по об'єктах РФ, якщо вона не битиме по наших, - Зеленський

12:08 19.03.2025
Слова Путіна розходяться з реальністю, потрібна оборонна підтримка України – Зеленський

Слова Путіна розходяться з реальністю, потрібна оборонна підтримка України – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2024

Законопроєкт про віртуальні активи в Україні підготують до жовтня за участі партнерів – 1-ша заступниця голови НБУ

Україна має готувати ринок капіталу до залучення інвестицій на повоєнне відновлення – Рожкова

Міжнародні резерви України у березні зросли на 5,6% – до $42,4 млрд

Кабмін погодив перший внесок 2 млрд грн на підтримку 200 прифронтових і прикордонних громад у 8 областях – Зеленський

ОСТАННЄ

Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ - Шмигаль

Нью-Йорк зберіг лідерство серед міст світу за кількістю мільйонерів

Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2024

Законопроєкт про віртуальні активи в Україні підготують до жовтня за участі партнерів – 1-ша заступниця голови НБУ

Попит на електромобілі в Україні в березні зріс на 6% за рахунок вживаних

Україна має готувати ринок капіталу до залучення інвестицій на повоєнне відновлення – Рожкова

Інвестори готові будувати нову генпотужність за суму від EUR300 тис./МВт до майже EUR1 млн/МВт – конкурс "Укренерго"

Мінекономіки запустило грантову програму для співфінансування виробництва компонентів зброї "Зроблено для перемоги"

Трамп доручив CFIUS вивчити угоду US Steel і Nippon Steel, акції першої злетіли на 10%

"Маніфест 42" закликав Генпрокуратуру закрити 10-річні кримінальні справи, які повʼязані з переходом держмайна у приватну власність

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА