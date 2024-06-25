Економіка

12:33 25.06.2024

Держава надала максимальне "зелене світло" для розвитку розподіленої генерації - голова Держенергонагляду

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Держава надала максимальне "зелене світло" для розвитку розподіленої генерації - голова Держенергонагляду

Держава максимально скоротила строки та спростила процедуру підключення об'єктів розподіленої генерації будь-якої потужності до електромереж, повідомили в Державній інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) із посиланням на її голову Руслана Слободяна в четвер.

"Держава дає максимально "зелене світло" для розвитку розподіленої генерації. Для якнайшвидшого розвитку відкриваються всі можливості: значно спрощено процедуру підключень, технічні умови на приєднання електричних мереж обленерго зобов'язані видати протягом двох днів, а не через 10, як було раніше", - сказав Слободян в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Також, за його словами, максимально спрощено всі дозвільні документи - тепер достатньо довідки від ВЦА (військово-цивільна адміністрація - ІФ-У) про необхідність встановлення такого об'єкта.

Крім того, розширено дію програми "Доступні кредити 5-7-9%" на газотурбінні та газопоршневі установки, спрощуються митні та податкові процедури. Для громадян через Фонд розвитку підприємництва буде доступна спеціальна програма пільгового безвідсоткового кредитування на 5 років.

Як наголосив голова Держенергонагляду, нині в Україні особливу увагу приділено розвитку розподіленої генерації будь-якої потужності. Йдеться не лише про встановлення бізнесом великих газопоршневих і газотурбінних станцій, а й про встановлення приватними домогосподарствами невеликих індивідуальних сонячних установок і установок зберігання електроенергії.

"Сонячна генерація, яка сьогодні підтримує нашу енергосистему протягом денного періоду, це не лише великі потужні станції, якими володіє бізнес, а також усі приватні невеликі сонячні електростанції, яких у нас уже тисячі", - зазначив він.

Як доповнив Слободян, наразі великі сонячні станції щоденно виробляють близько 3 ГВт потужності, що підтримують енергосистему вдень, однак завдяки збільшенню кількості індивідуальних сонячних станцій уже цього року можна додати близько 1 ГВт.

 

Теги: #держенергонагляд #енергетика

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