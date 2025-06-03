Інтерфакс-Україна
Події
13:26 03.06.2025

Окупанти знищили пункт меддопомоги у Станіславі Херсонської області

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Будівля пункту базування бригади екстреної медичної допомоги у селі Станіслав Херсонського району згоріла внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у вівторок вранці, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної адміністрації.

"Вранці російські окупаційні війська обстріляли населений пункт із артилерії. Внаслідок прямого влучання приміщення вигоріло вщент. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

На наведених фотографіях видно, що одноповерхова будівля повністю знищена зсередини, хоча зовнішні стіни частково вціліли. Також пошкоджені сусідні господарські будівлі.

 

Теги: #херсонська_область #медпункт #обстріли

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