13:26 03.06.2025
Окупанти знищили пункт меддопомоги у Станіславі Херсонської області
Будівля пункту базування бригади екстреної медичної допомоги у селі Станіслав Херсонського району згоріла внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у вівторок вранці, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної адміністрації.
"Вранці російські окупаційні війська обстріляли населений пункт із артилерії. Внаслідок прямого влучання приміщення вигоріло вщент. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.
На наведених фотографіях видно, що одноповерхова будівля повністю знищена зсередини, хоча зовнішні стіни частково вціліли. Також пошкоджені сусідні господарські будівлі.