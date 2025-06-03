Інтерфакс-Україна
Події
12:38 03.06.2025

Окупанти пошкодили газопровід у Краматорську, сусідня Ясногірка без газу

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Майже 3 тисячі абонентів у селищі Ясногірка Краматорської міської громади лишились без газопостачання внаслідок обстрілу Краматорська Донецької області російськими окупантами в понеділок, повідомляє Краматорська міська рада з посиланням на інформацію від АТ "Донецькоблгаз".

"Минулої доби ворог завдав удару по місту, завдавши пошкоджень системі газопостачання. Зокрема, було пошкоджено розподільчий газопровід високого тиску, внаслідок чого сталося загоряння, яке спостерігалося з різних районів міста. Аварійна бригада Краматорського УГГ оперативно локалізувала аварійну ситуацію. Без газопостачання опинилось 2788 абонентів селища Ясногірка та 1 відділення радгоспу "Ясногорівський", - повідомляється в телеграм-каналі міскради у вівторок.

Точні наслідки від обстрілу ще встановлюються.

Повідомляється, що газовики приступлять до ліквідації пошкоджень за умов сприятливої безпекової ситуації.

"Просимо абонентів державного сектору перекрити газові крани на газових приладах. Абонентів приватного сектору міста — перекрити запірний пристрій на газопроводі-вводі до будинку. Також наголошуємо, що пуск газу після завершення ремонтних робіт буде здійснюватися спеціалістами Краматорського УГГ. Самовільне відновлення газопостачання є порушенням правил безпеки систем газопостачання. Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку", - повідомили в облгазі.

Теги: #газопровід #краматорськ #обстріли

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