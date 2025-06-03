12:26 03.06.2025
УЧХ допомогає постраждалим після атаки РФ по Сумам
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine
Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагає постраждалим через російську атаку по Сумам.
"Спільно з рятувальними службами на місцях ліквідації наслідків обстрілу Сум працюють волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Сумській області. Волонтери надавали першу допомогу постраждалим та доправляли їх до медичних закладів", - проінформував УЧХ у Фейсбуці у вівторок.
Як повідомлялось, ворог поцілив по центру Сум з реактивних систем залпового вогню дальньої дії близько 9:00 у вівторок. Відомо про 3 трьох загиблих та 20 поранених, з них двоє дітей.