УЧХ допомогає постраждалим після атаки РФ по Сумам

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагає постраждалим через російську атаку по Сумам.

"Спільно з рятувальними службами на місцях ліквідації наслідків обстрілу Сум працюють волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Сумській області. Волонтери надавали першу допомогу постраждалим та доправляли їх до медичних закладів", - проінформував УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Як повідомлялось, ворог поцілив по центру Сум з реактивних систем залпового вогню дальньої дії близько 9:00 у вівторок. Відомо про 3 трьох загиблих та 20 поранених, з них двоє дітей.