Інтерфакс-Україна
Події
11:24 03.06.2025

Українська делегація на чолі із Свириденко прибула до Вашингтону - Єрмак

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Українська делегація на чолі із Свириденко прибула до Вашингтону - Єрмак
Фото: Офіс Президента України

Українська делегація на чолі із першою віце-прем'єр міністром-міністром економіки Юлією Свириденко прибула до Вашингтону, щоб просувати важливі для України питання, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"В складі української делегації, яку очолює перший віце-премʼєр міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, прибув до Вашингтона. Також з нами команда Міністерства оборони та Офісу", - написав Єрмак у телеграм-каналі у вівторок.

Зокрема, керівник ОП повідомив, що делегація поінформує американську сторону про результати зустрічей в Стамбулі, а також про те, як РФ затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни.

 

Теги: #єрмак #делегація #сша

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