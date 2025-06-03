Українська делегація на чолі із Свириденко прибула до Вашингтону - Єрмак

Фото: Офіс Президента України

Українська делегація на чолі із першою віце-прем'єр міністром-міністром економіки Юлією Свириденко прибула до Вашингтону, щоб просувати важливі для України питання, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"В складі української делегації, яку очолює перший віце-премʼєр міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, прибув до Вашингтона. Також з нами команда Міністерства оборони та Офісу", - написав Єрмак у телеграм-каналі у вівторок.

Зокрема, керівник ОП повідомив, що делегація поінформує американську сторону про результати зустрічей в Стамбулі, а також про те, як РФ затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни.