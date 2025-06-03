Інтерфакс-Україна
Події
11:16 03.06.2025

В Сумах 3 загиблих, 20 постраждалих, серед них 2 дітей

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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів по центру міста Суми у вівторок збільшилася до трьох, поранених 20, повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Кількість загиблих збільшилася до 3 людей. Відомо про 20 поранених, з них двоє дітей", - написав Кривошеєнко в телеграм-каналі.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили про 16 поранених.

"В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували. Ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок – без масштабних руйнувань і загорання. А також 3 приватні будинки, складська будівля, гараж, 4 автівки та одна з будівель лікарні. Триває обстеження територій. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ворог поцілив по центру Сум з реактивних систем залпового вогню дальньої дії близько 9:00 у вівторок. Раніше була інформація про двох загиблих і близько 20-х поранених, серед яких один неповнолітній.

 

Теги: #обстріли #жертви #суми

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