Інтерфакс-Україна
Події
09:35 03.06.2025

Сили оборони знешкодили вночі 75 з 112 ворожих дронів, в 11 місцях зафіксовані влучання

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Сили оборони знешкодили вночі 75 з 112 ворожих дронів, в 11 місцях зафіксовані влучання
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українські захисники збили у ніч на вівторок 60 ударних безпілотників типу "Shahed", а також дронів інших типів, випущених російськими окупантами, крім того 15 дронів-імітаторів були подавлені засобами радіоелектронної боротьби, повідомляє телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 60 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться в повідомленні.

В той же час були зафіксовані влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях.

Загалом у ніч на 3 червня (з 23.30 2 червня) противник атакував Чернігівську, Харківську, Сумську, Полтавську, Одеську та Донецьку області 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 

Теги: #дрони #пс_зсу #бпла

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