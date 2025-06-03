Упродовж доби зафіксовано 142 бойових зіткнення

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Протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних і 78 авіаційних ударів, застосував три ракети і 137 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5736 обстрілів, з них 106 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3270 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб