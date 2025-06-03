3 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1196 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1196 RUSSIAN AGRESSION

3 червня відзначають Всесвітній день велосипеда, День велосипедиста, День засобів захисту від комах, Всесвітній день сидру, Всесвітній день людей з деформацією стопи,

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним.

Всесвітній день велосипеда

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 72 / 272

У сучасному вигляді велосипед з'явився не так давно. До того ж, важко встановити одного автора цього винаходу. Для створення цього простого, але досить популярного транспортного засобу, доклали зусиль чимало винахідників. Існує навіть думка, що першому прийшла в голову ідея створити двоколісну машину ще Леонардо да Вінчі. Це навіть підтверджують ескізи, на яких зображено конструкцію, яка чимось нагадує сучасний велосипед.

День велосипедиста

Пов'язане це свято із зростанням популярності велосипедів. Воно було створене за ініціативи соціолога Лешека Сібільського 12 квітня 2018 року під час засідання ООН. Ідею тоді підтримали представники 56 країн світу. Головна мета дня полягає у підтриманні культури їзди на велосипеді.

Всесвітній день сидру

Сидр – це ферментований напій, який виготовляється з яблук чи інших фруктів. Цього дня часто організовують різноманітні заходи, зокрема дегустацію сидру, фестивалі тощо.

День засобів захисту від комах

Свято привертає увагу до важливості використання спеціальних засобів захисту від комах, щоб запобігти хворобам, які ті спричиняють. Наприклад, кліщі і комарі можуть переносити досить серйозні захворювання, а завдяки репелентам можна значно зменшити ризик зараження.

Всесвітній день людей з деформацією стопи

Він закликає до обізнаності щодо існування клишоногості та можливостей її лікування. Дату обрали на честь дня народження іспанського ортопеда Ігнасіо Понсеті, який винайшов метод корекції клишоногості - гіпсування.

День народження парашута

3 червня 1785 року французький винахідник Франсуа Бланшар продемонстрував перший пристрій для повільного приземлення. Першим парашутистом став собака. а за рік із парашутом стрибнув баран. І нарешті, 22 жовтня 1797 року, перший стрибок з парашутом здійснив європейський доброволець Андре-Жак Гарнер, який успішно приземлився над французьким парком Монсо.

Цього дня народилися:

475 років від дня народження Івана (Іоанна) Вишенського (1550-після 1620), українського письменника-полеміста, релігійного та літературного діяча, одного з засновників Манявського монастиря біля с. Манява (Івано-Франківська обл.);

130 років від дня народження Йосафата Лабая (1895-1962), українського педагога, релігійного та освітнього діяча (Аргентина);

110 років від дня народження Костя Шонк-Русича (1915-1985), українського художника-емаліста, мистецтвознавця (США). Дату смерті подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX; за іншими даними помер 1983 р.;

100 років від дня народження Януша Радзейовського (1925-2002), польського історика, дослідника історії України та українсько-польських відносин;

90 років від дня народження Ганни (Галини) Михайлівни Колесник-Ратушної (1935), української співачки (Канада). Дату народження подано за ЕСУ, інтернет-ресурсами; за іншими даними народилася 03.04.1935 р.;

65 років від дня народження Віктора Анатолійовича Вергунова (1960), українського історика природознавства, вченого-аграрія у галузі сільськогосподарської меліорації, організатора галузевої бібліотечної справи.

Ще в цей день:

1527 - Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста;

1571 - Війська кримського хана Девлет-Герая захопили і до тла спалили Москву;

1768 - Взяття м. Умані гайдамацькими загонами Максима Залізняка та Івана Гонти;

1892 - Засновано англійський футбольний клуб "Ліверпуль";

2006 - Чорногорія проголосила незалежність;

2017 - Почала діяти інтернетна соцмережа "Ukrainians";

2017 - У Лондоні здійснено серію терористичних атак. Терористи вбили вісьмох людей і поранили десятки мирних жителів. Трьох нападників поліція застрелила.

Церковне свято:

Православна церква вшановує пам'ять святого Лукіана Бельгійського, а також Лукиліяна, що жив в Антіохії в третьому столітті.

У зрілі роки Лукиліян був язичницьким жерцем, але до старості навернувся до християнства і прийняв хрещення, а потім почав проповідувати і своїм красномовством навернув багатьох язичників до Христа.

За доносом юдеїв його схопили, били палицями, а потім запроторили до в’язниці. Там Лукиліян зустрів чотирьох отроків - Клавдія, Іпатія, Павла і Діонісія, які також відвернулися від язичництва і прийняли віру в Христа.

Переслідувачі вирішили стратити Лукиліяна і чотирьох хлопців, і кинули їх у піч. За переказами, Господь зберіг їх неушкодженими. Після цього мучеників доправили у Візантію, де святого Лукиліяна розіп'яли на хресті, а отроків обезголовили. Свідком їхнього подвигу стала свята діва Павла, яка піклувалася про в'язнів-християн. Після їхньої загибелі вона продовжувала своє служіння вірі.

Цей день є нагадуванням про важливість віри та духовної стійкості перед лицем випробувань.

Іменини: Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Павло, Юліан.