Приховування росіянами змісту їхнього "меморандуму" з огляду на миттєве передання його кремлівським ЗМІ після зустрічі делегацій в Стамбулі було штучним - Кислиця

Приховування росіянами змісту їхнього "меморандуму" виглядає нелогічним й штучним з огляду на миттєве "злиття" документу в ЗМІ відразу після передання його Україні, заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на платформі X в ніч на вівторок.

"Це спосіб відвернути увагу від власного відчуття неадекватності та провини. По суті, це зворотний бік перекладання провини: вони відмовилися поділитися своїм "меморандумом" напередодні стамбульської зустрічі, нібито побоюючись витоку, лише для того, щоб злити його в ТАСС через кілька годин після того, як його передали українській делегації для ознайомлення", - написав Кислиця на X.

Документ, фотознімки якого поширили російські пропагандистські ресурси, містить три розділи. Зокрема, у першому розділі йдеться про "основні параметри остаточного врегулювання". Росіяни вимагають: міжнародного правового визнання входження чотирьох областей України й Кримської автономії до складу РФ; "нейтральності" України як відмови від членства у військових союзах та коаліціях і заборони на присутність та будь-яку діяльність на українській території військових підрозділів "третіх" держав; закріплення статусу України як держави, що не володіє ядерною чи іншою зброєю масового знищення з повною забороною на прийом, транзит чи розміщення такої зброї; обмеження чисельності й озброєння ЗСУ та розпуску "націоналістичних формувань" в складі ЗСУ й Нацгвардії; надання російській мові офіційного статусу; заборони "героїзації нацизму" та розпуску "націоналістичних організацій та партій"; зняття діючих і відмови від запровадження нових санкцій України щодо РФ, тощо.

Як повідомлялося, другий розділ російського "меморандуму" містить вимоги Кремля задля припинення вогню. Зокрема, Росія запропонувала Україні два варіанти умов для припинення вогню. Перший включає в себе початок повного виведення ЗСУ з територій Луганської та Донецької областей (так званих "ЛНР/ДНР"), Запорізької та Херсонської областей. Пропонується відведення ЗСУ "на узгоджену Сторонами відстань від кордонів РФ, відповідно до затвердженого Положення".

Другий варіант у документі названо "Пакетною пропозицією".

Він, зокрема, передбачає "заборону на передислокацію ЗСУ та інших воєнізованих формувань України, за винятком переміщень з метою відведення на узгоджену Сторонами відстань від кордонів РФ" і "припинення мобілізації та початок демобілізації".

Крім того, до "пакетної пропозиції" включено "припинення зарубіжних поставок продукції військового призначення та іноземної військової допомоги Україні, включно з наданням послуг супутникового зв'язку та наданням розвідданих" і "виключення військової присутності третіх країн на території України, припинення участі іноземних фахівців у військових діях на боці України".

Іншими умовами другого варіанту зазначені "гарантії відмови України від диверсійної та підривної діяльності проти РФ та її громадян" і "створення двостороннього Центру моніторингу та контролю режиму припинення вогню".

Росія також хоче "взаємної амністії "політв'язнів" і звільнення "утримуваних цивільних осіб", скасування воєнного стану в Україні та "оголошення дати проведення виборів президента України і Верховної Ради, які мають відбутися не пізніше ніж за 100 днів після скасування воєнного стану".

Джерело: https://x.com/SergiyKyslytsya/status/1929661282866921495