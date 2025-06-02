Інтерфакс-Україна
Події
22:12 02.06.2025

Ми всі погодилися з необхідністю продовження підтримки України - Павел

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Президент Чехії Петр Павел назвав головною метою саміту "Бухарестської дев'ятки" у Вільнюсі згуртування держав східного крила НАТО перед самітом альянсу в Гаазі. Про це він написав на платформі X в понеділок.

"Напередодні саміту НАТО в Гаазі я вважаю вкрай важливим, щоб ми говорили одним голосом і разом відстоювали наші інтереси. Тим більше, що завдяки участі країн Північної Європи сьогодні у Вільнюсі зібралася майже половина країн-членів Альянсу. Ми всі погодилися з необхідністю збільшення оборонних витрат і продовження підтримки України. Я радий, що президент Зеленський зміг почути це особисто", - написав Петр Павел.

Джерело: https://x.com/prezidentpavel/status/1929611716175802737

Теги: #девятка #підтримка #литва #саміт

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