Зеленський: В Україні є дефіцит газу на достатньо велику суму

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Через російські масовані атаки в Україні є дефіцит газу на достатньо велику суму, повідомив президент Володимир Зеленський.

"У нас є дефіцит, я не хочу зараз говорити вам на яку суму, достатньо на велику суму. Ми переживаємо це через те, що були масовані атаки по газосховищам і також по інфраструктурі видобутку газу. І це було з осені минулого року", - сказав Зеленський під час zoom-спілкування з журналістами у понеділок.

За словами президента, Україна втратила якісь можливості, вони відновлюються. "Але ми домовилися з міністром енергетики, що ми будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути, якщо не все відновиться, якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення", - додав Зеленський.

Тому, за словами президента, є відповідний об'єм. "Половину ми знайшли, а половину нам не вистачало. Скажу так, на мільярд євро. Ми говоримо про такий об'єм, про який я говорю з норвезьким прем'єр-міністром", - пояснив глава держави.