Інтерфакс-Україна
Події
20:22 02.06.2025

Зеленський: В Україні є дефіцит газу на достатньо велику суму

1 хв читати
Зеленський: В Україні є дефіцит газу на достатньо велику суму
Фото: https://www.president.gov.ua/

Через російські масовані атаки в Україні є дефіцит газу на достатньо велику суму, повідомив президент Володимир Зеленський.

"У нас є дефіцит, я не хочу зараз говорити вам на яку суму, достатньо на велику суму. Ми переживаємо це через те, що були масовані атаки по газосховищам і також по інфраструктурі видобутку газу. І це було з осені минулого року", - сказав Зеленський під час zoom-спілкування з журналістами у понеділок.

За словами президента, Україна втратила якісь можливості, вони відновлюються. "Але ми домовилися з міністром енергетики, що ми будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути, якщо не все відновиться, якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення", - додав Зеленський.

Тому, за словами президента, є відповідний об'єм. "Половину ми знайшли, а половину нам не вистачало. Скажу так, на мільярд євро. Ми говоримо про такий об'єм, про який я говорю з норвезьким прем'єр-міністром", - пояснив глава держави.

Теги: #зеленський #газ #дефіцит

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:43 02.06.2025
Новий президент Румунії запевнив Зеленського у підтримці України

Новий президент Румунії запевнив Зеленського у підтримці України

20:27 02.06.2025
Зеленський та Рютте обговорили переговори у Стамбулі і подальшу підтримку України

Зеленський та Рютте обговорили переговори у Стамбулі і подальшу підтримку України

20:19 02.06.2025
Зеленський підтримує пропозицію Ердогана щодо можливої зустрічі чотирьох лідерів

Зеленський підтримує пропозицію Ердогана щодо можливої зустрічі чотирьох лідерів

20:17 02.06.2025
Україна планує зустрічі з американською стороною щодо економічних і оборонних угод – Зеленський

Україна планує зустрічі з американською стороною щодо економічних і оборонних угод – Зеленський

20:15 02.06.2025
Новий президент Румунії може відвідати Україну влітку – Зеленський

Новий президент Румунії може відвідати Україну влітку – Зеленський

20:09 02.06.2025
Україну запросили на саміт НАТО – Зеленський

Україну запросили на саміт НАТО – Зеленський

20:08 02.06.2025
Україна передала РФ список з майже 400 викраденими дітьми – Зеленський

Україна передала РФ список з майже 400 викраденими дітьми – Зеленський

19:01 02.06.2025
Зеленський і Науседа скоординували дипломатичні кроки

Зеленський і Науседа скоординували дипломатичні кроки

16:32 02.06.2025
Зеленський і партнери на Саміті у Вільнюсі погодилися на нові рішення для підтримки оборони України

Зеленський і партнери на Саміті у Вільнюсі погодилися на нові рішення для підтримки оборони України

16:24 02.06.2025
Перемовини у Стамбулі завершилися – Зеленський

Перемовини у Стамбулі завершилися – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Росіяни намагаються створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій, допускає Умєров

Зеленський підтримує пропозицію Ердогана щодо можливої зустрічі чотирьох лідерів

Україна планує зустрічі з американською стороною щодо економічних і оборонних угод – Зеленський

Новий президент Румунії може відвідати Україну влітку – Зеленський

Україну запросили на саміт НАТО – Зеленський

ОСТАННЄ

Росіяни намагаються створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій, допускає Умєров

Сибіга привітав Бербок з обранням президенткою Генасамблеї ООН

Єрмак наголосив на важливості нових санкції проти РФ

Україна та РФ у Стамбулі домовилися про обмін військовополонених "1000 на 1000" - Зеленський

Повернення викрадених РФ дітей дасть змогу перевірити серйозність намірів Кремля - Зарівна

Речник МЗС про переговори у Стамбулі: Обмежений позитив є, але для конструктивної роботи необхідно посилювати тиск на Росію

Зеленський та прем'єр Норвегії обговорили безпекові питання

У Костянтинівці завершили ліквідацію наслідків російського авіаудару

У Раді реєструється законопроєкт про розгортання мережі Центрів підготовки національного спротиву – Верещук

Колишня очільниця МЗС Німеччини обрана президентом Генеральної асамблеї ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА