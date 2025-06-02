Інтерфакс-Україна
Події
20:08 02.06.2025

Україна передала РФ список з майже 400 викраденими дітьми – Зеленський

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Україна передала РФ список з майже 400 викраденими дітьми – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua

Українська делегація у Стамбулі передала російській стороні список з майже 400 викраденими дітьми, РФ запропонувала "напрацювати до 10 дітей", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Далі, що стосується дітей, ми передали список з майже 400 дітьми. Вони нам запропонували щось в цьому напрямку, напрацювати до 10 дітей. Ось це їх бачення таке щодо гуманітарних питань", - сказав Зеленський під час zoom-спілкування з журналістами у понеділок.

Президент також прокоментував ставлення РФ до гуманітарних питань, додавши, що росіяни сказали, щоб українці "не устраювали шоу для бездєтних європейських бабушек".

"А ми їм сказали, що ви вкрали 20 тисяч, а вони сказали, що ми не вкрали 20 тисяч, максимум питання про сотню. Чи наша команда образилася на це? А я, чесно кажучи, не ображаюсь. Я думаю, що це важлива фіксація не кількості, а самого факту, що вони погоджуються, що вони вкрали дітей", - наголосив глава держави.

Він також повідомив, що росіяни не готові до повного припинення вогню.

"Як вони сказали щодо cease fire, вони готові на cease-fire 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що в принципі cease-fire для того, щоб не було вбитих. Тобто ви бачите настрій. Тобто для них це питання просто невеличкої паузи у війні", - додав Зеленський.

За словами президента, необхідно, щоб американські партнери спрямували пакет санкцій в Сенат, і дотиснули РФ до припинення вогню сильними санкціями. "По-іншому вони (росіяни – ІФ-У) поки що не розуміють", - сказав президент.

 

Теги: #діти #зеленський #рф

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