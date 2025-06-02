Окупанти обстріляли Суми, постраждали двоє цивільних

Фото: https://t.me/mvs_ukraine/

Внаслідок ворожого обстрілу Сум постраждало двоє цивільних, пошкоджено шість приватних будинків, три дачних та об'єкт промислової інфраструктури, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Суми. Унаслідок російського обстрілу житлового сектору міста травмовано дві людини. Рятувальники обстежили території, які потрапили під удар, та надали першочергову допомогу постраждалим", - йдеться у повідомленні МВС у телеграм у понеділок.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено шість приватних домоволодінь, три дачних будинки та об’єкт промислової інфраструктури.

За даними Сумської обласної військової адміністрації, наразі одна з постраждалих перебуває на стаціонарному лікуванні. Серед пошкоджених будівель одна була нежитловою.

"У будинках вибито дев’ять вікон, пошкоджено покрівлю та два фронтони. Осколками розірвано газову трубу, що призвело до тимчасового припинення газопостачання у двох будинках на вул. Зарічна. Його постачання вже відновлено"", - повідомили в ОВА.

До ліквідації наслідків було залучено представників Сумської міськради, ДСНС, Національної поліції, комунальних підприємств (КП "Зеленбуд", КП "Спецкомбінат", КП "Електроавтотранс"), Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", а також громадських організацій (ГО "Проліска" та ГО"БаЛу"). Загалом працювали 50 осіб та 11 од. техніки.

Наразі в області знову оголошено повітряну тривогу.