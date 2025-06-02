У Стамбулі Україна та РФ не дійшли згоди що до припинення вогню та участі представників США та ЄС у переговорах – радник голови ОП

У Стамбулі Україна та РФ не дійшли згоди що до припинення вогню та участі представників США та ЄС у переговорах, позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз.

"Я ще раз хочу наголосити, що припинення вогню мусить бути основою для подальших перемовин. І тут є головна відмінність між українською та російською позицією. Росія обговорює і зняття санкцій, і нові території до того, як буде припинено вогонь… Ми не можемо оговорювати території до того, як буде припинений вогонь… Нажаль, тут немає європейців та американців, але ми продовжуємо наполягати на тому, що представники США та Європи мають бути так саме присутні", - сказав він на пресконференціїї у Стамбулі.

Втім, Бевз зазначив, що є певний прогрес у гуманітарному аспекті, зокрема, російській стороні був наданий список дітей та цивільних осіб для безумовного повернення в Україну.