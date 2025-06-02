Україна та РФ домовилися про повернення тіл загиблих воїнів - 6000 на 6000

Україна та РФ домовилися про повернення тіл загиблих воїнів повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Ми наполягаємо на звільненні всіх полонених і повернені всіх наших полонених та викрадених дітей. Стосовно обміну військовополоненими - ми домовилися стосовно конкретних категорій, а не на цифрах. Домовилися про обмін у форматі "всіх на всіх": тяжкохворих та молодих військових (до 25 років).Також ми домовилися про повернення тіл загиблих: 6 тис на 6 тис.", - сказав він на пресконференції у Стамбулі.